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60% белорусской молочки идёт на экспорт – Минсельхозпрод

01 апреля 2024 06:44
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60 % нашей молочной продукции отправляется на экспорт. Покупают ее 59 стран. Продукты из молока давно стали визитной карточкой Беларуси, а предприятия вошли в пятерку ведущих мировых экспортеров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

60% белорусской молочки идёт на экспорт – Минсельхозпрод-1

По данным Минсельхозпрода, внутреннюю потребность в сырах заводы закрывают за полтора-два месяца. Все остальное время работают на внешние рынки. Ассортимент только цельномолочной продукции более 2 тысяч наименований.

Сохраняя высочайшее качество, производители учитывают тренды, отрасль переоснащается под выпуск продукции с более высокой товарной стоимостью, в том числе с помощью инновационных технологий. Уже организовано производство новой экспортной позиции – быстрорастворимого сухого молока. Закуплено оборудование для фасовки масла небольшими порциями по 10-15 граммов. Самый главный проект на ближайшее время – производство концентрата молочного белка.

# Экспорт # Экономика

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