Что изменится в апреле для белорусов – командировочные, больничные и авиарейсы

Новости Беларуси. Школьники 1 апреля вернулись за парты. Весенние каникулы закончились. А выпускники должны внимательно готовиться к предстоящим испытаниям, так как апрель – месяц регистрации на централизованное тестирование. Второй месяц весны принесет ряд обновлений в разных сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, один из мессенджеров с 1 апреля вводит важное изменение. Появится возможность ограничивать круг лиц, которые смогут присылать личные сообщения. Связано это с тем, что русскоязычные пользователи стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к деструктивным действиям. Кроме того, с апреля в Беларуси вырастут командировочные, начнется постепенный переход на новую систему расчета оплаты больничных листов.