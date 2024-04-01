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Что изменится в апреле для белорусов – командировочные, больничные и авиарейсы

01 апреля 2024 18:48
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Новости Беларуси. Школьники 1 апреля вернулись за парты. Весенние каникулы закончились. А выпускники должны внимательно готовиться к предстоящим испытаниям, так как апрель – месяц регистрации на централизованное тестирование. Второй месяц весны принесет ряд обновлений в разных сферах жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, один из мессенджеров с 1 апреля вводит важное изменение. Появится возможность ограничивать круг лиц, которые смогут присылать личные сообщения. Связано это с тем, что русскоязычные пользователи стали жаловаться на сообщения от незнакомцев с призывами к деструктивным действиям. Кроме того, с апреля в Беларуси вырастут командировочные, начнется постепенный переход на новую систему расчета оплаты больничных листов.

Подробнее в нашем дайджесте.

Что изменится в апреле для белорусов – командировочные, больничные и авиарейсы-1

В апреле повысится базовая арендная величина. Ранее она была равна 16,9 рубля, а теперь 17,76 рубля. Этот показатель не менялся в Беларуси с 2019 года. На основании величины определяется размер платы при сдаче в аренду недвижимости.

Что изменится в апреле для белорусов – командировочные, больничные и авиарейсы-4

С апреля снижены лимиты беспошлинного ввоза товаров, ввезенных через границу наземными видами транспорта, прибывшими в страну в виде международных посылок либо доставленные перевозчиками для физлиц. Срок действия временных «повышенных» норм в 1000 евро и 31 кг завершился – уведомляет Евразийская экономическая комиссия.

Что изменится в апреле для белорусов – командировочные, больничные и авиарейсы-7

Нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования составят: 500 евро и 25 кг в отношении товаров, ввозимых наземным транспортом; 200 евро и 31 кг в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц. Если речь идет об авиатранспорте, то норма остается прежней – 10 тысяч евро и 50 кг.

Что изменится в апреле для белорусов – командировочные, больничные и авиарейсы-10

Теперь через белорусско-литовскую границу запрещено ввозить воды, алкогольную продукцию. В списке также шины, запчасти, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении. Такое решение принято в ответ на недружественные действия Литвы по закрытию пограничных пунктов пропуска. Продукцию нельзя ввозить именно через белорусско-литовский участок границы.

Про другие экономические новшества апреля смотрите в видео.

# Экономика # Экономика

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