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«Чтобы могли безопасно ехать». Как оборудованы белорусские школьные автобусы?

04 апреля 2024 20:11
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В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

«Чтобы могли безопасно ехать». Как оборудованы белорусские школьные автобусы?-1

Есть машины особые – автобусы для перевозки самых маленьких пассажиров. «Школьники» – именно так называют этих оранжевых малышей. 

«Чтобы могли безопасно ехать». Как оборудованы белорусские школьные автобусы?-4

Александр Глинчик, заместитель директора автобусного завода ОАО «МАЗ»:
Там есть ступенька специально для школьников, чтобы они могли заходить. Она очень низко выдвигается, когда водитель подъезжает. Сидения оборудованы ремнями безопасности, чтобы они могли безопасно ехать. Сидения тоже сделаны низкие – специально для школьников. И проходимость – машина сделана более высоко. Может и в деревнях заехать, по снегу проехать, чтобы было удобно.

«Чтобы могли безопасно ехать». Как оборудованы белорусские школьные автобусы?-7

«Чтобы могли безопасно ехать». Как оборудованы белорусские школьные автобусы?-9

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# Транспорт Беларуси # общество

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