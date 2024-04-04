«Чтобы могли безопасно ехать». Как оборудованы белорусские школьные автобусы?

В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».

Александр Глинчик, заместитель директора автобусного завода ОАО «МАЗ»:

Там есть ступенька специально для школьников, чтобы они могли заходить. Она очень низко выдвигается, когда водитель подъезжает. Сидения оборудованы ремнями безопасности, чтобы они могли безопасно ехать. Сидения тоже сделаны низкие – специально для школьников. И проходимость – машина сделана более высоко. Может и в деревнях заехать, по снегу проехать, чтобы было удобно.