«Чтобы могли безопасно ехать». Как оборудованы белорусские школьные автобусы?

В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
В чем уникальность белорусского автобусостроения и почему наш трамвай самый умный в мире? Обсудили в новой серии проекта «Со знаком качеСТВа».
Есть машины особые – автобусы для перевозки самых маленьких пассажиров. «Школьники» – именно так называют этих оранжевых малышей.
Александр Глинчик, заместитель директора автобусного завода ОАО «МАЗ»:
Там есть ступенька специально для школьников, чтобы они могли заходить. Она очень низко выдвигается, когда водитель подъезжает. Сидения оборудованы ремнями безопасности, чтобы они могли безопасно ехать. Сидения тоже сделаны низкие – специально для школьников. И проходимость – машина сделана более высоко. Может и в деревнях заехать, по снегу проехать, чтобы было удобно.
Читайте также:
«Есть техника и за Арктическим поясом». Вот чем белорусский производитель транспорта ответил на санкции
Эргономичность и экологичность. Почему белорусский электротранспорт пользуется спросом на российском рынке?
Что отличает минский автобус от мировых собратьев? Вот как ставят на поток новые модели, используя базовую конструкцию