СЭЗ в Беларуси: стоит ли расширять и как увеличить эффективность. Большой репортаж СТВ

Новости Беларуси. О работе свободных экономических зон на неделе шла речь на совещании у Президента. По сути, правительство «защищало» свои новые предложения по повышению эффективности, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Например, предусмотреть дополнительные источники финансирования для инфраструктуры и расширить территории СЭЗ под новые проекты. Уже сейчас инвесторы готовы вложить в них около 850 миллионов долларов. Цифра большая, правда, пока из разряда планов.

От хода уборочной до эффективности работы СЭЗ. Александр Лукашенко провёл большое экономическое совещание Но есть и другие. По итогам 2017 года резидентам СЭЗ государство предоставило льгот на 275 миллионов рублей. Сумма уплаченных налогов – 900 миллионов. Что и говорить, выгода очевидна. Но эти цифры – средняя температура по больнице. Смущает то, что далеко не все предприятия работают одинаково эффективно. В основном на показатели влияют два десятка крупных компаний из более чем 400, треть резидентов и вовсе убыточны. Важно и другое – какие компании работают в СЭЗ? Президент вновь требует: предоставлять льготы только под высокотехнологичные производства.

Правительство внесло новые предложения по стимулированию работы свободных экономических зон Но давайте посмотрим чуть шире, чем частности организации деятельности свободных экономических зон. Само их наличие и определенный в них набор льгот – это конкурентное преимущество страны для инвестора. Ведь все чаще тут и там, особенно из стран-соседей и партнеров по интеграционным образованиям, приходят новости о расширении преференциальных режимов. Уже не первый год основная конкуренция идет в правовое поле. В нашей стране это понимают и действуют соразмерно вызовам. С подробностями совещания у Президента Ольга Коршун.

Показываем, как делают обручальные кольца на известном белорусском ювелирном предприятии Инвестиции самой высокой пробы требуют буквально особых условий. Такие льготы помогают вести бизнес и активно развиваться многим резидентам свободной экономической зоны «Минск». Эту территорию с особым инвестиционным климатом создали в столице в 1998 году. Первыми зарегистрировались 30 компаний. Чтобы стать резидентом элитного бизнес-клуба, минимальный взнос в то время составлял миллион долларов. Большинство пионеров СЭЗ процветает на белорусской земле до сих пор. Только в 2018 году их ряды пополнили еще 11 резидентов.

Ольга Коршун, корреспондент:

Свободная экономическая зона «Минск» имеет вполне осязаемые границы. Ее площадь – больше 2,5 тысяч гектаров (это примерно как один из районов Минска). Здесь располагается более 115 резидентов. Свободная экономическая зона напоминает настоящую промышленную скатерть-самобранку. Чего только здесь только нет – от выпуска мебели до ювелирных изделий. Но все-таки главное мерило СЭЗ – это объем финансов.

Экспорт в 2017 году составил 1 миллиард 300 миллионов долларов. За три года прибыль выросла практически втрое. Руководство СЭЗ говорит, что пора расширяться. Места на всех уже не хватает, иногда приходится даже отказывать желающим пополнить ряды бизнес-льготников. В 2018 году уже, к примеру, есть проекты по возведению авиаремонтного завода в Минске и завода по производству строительной техники. Возможно, в Молодечно.

Дмитрий Рудченко, глава администрации свободной экономической зоны «Минск»:

Предварительно оцениваем как минимум привлечение инвестиций на эти территории порядка 25 миллионов долларов США. Порядка 30 компаний у нас сейчас обратились с изучением возможности реализации проектов на территории свободной экономической зоны «Минск», мы с ними ведем активные переговоры.

Чтобы принять новых инвесторов – а они есть в каждой СЭЗ – нужны земли под застройку. С таким предложением правительство обратилось к Президенту. Еще один вопрос касался развития инфраструктуры СЭЗ. Но глава государства смотрит на ситуацию более глобально. Первая свободная экономическая зона появилась в Бресте в 1996 году. Тогда думали в первую очередь о том, чтобы обеспечить людей работой. Спустя больше 20 лет условия изменились. Президент ставит вопрос ребром – нужны ли нам вообще СЭЗ или мы больше на них тратим, чем получаем.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сегодня вопрос о том, чтобы просто занять людей в свободных экономических зонах, предоставив там льготный режим предприятиям, не стоит. Вопроса такого нет, мы справляемся с занятостью людей. Нам нужны высокотехнологичные производства. Если там передовое производство, оно быстро должно отразиться на работе всей экономики. А просто создать там конторку, и кто-то будет болты и гайки клепать, и даже на экспорт поставлять – это хорошо, но уже не соответствует тому уровню развития, на котором мы находимся.

Поэтому от должностных лиц хочу услышать. Первое: нужны ли нам на современном этапе свободные экономические зоны в том виде, в котором они существуют. Во-вторых: насколько эффективными оказались принятые в конце 2016 года меры? Какой результат они принесли экономике Беларуси? Третье: достаточно ли предлагаемых решений для развития этих самых свободных экономических зон (если мы соглашаемся, что они должны развиваться в каком-то льготном особом режиме) и роста прямых иностранных инвестиций? Или по истечении некоторого времени будет очередной проект-указ?

СЭЗ есть в каждом регионе. Среди резидентов 409 компаний, они обеспечивают 4 % ВВП страны. Рентабельность продаж по резидентам в 2017 году составила 12,8 %.

Этот показатель ненамного выше среднего по стране. То есть говорить, что резиденты СЭЗ – флагманы нашей экономики, не приходится. А хотелось бы иметь более внушительный эффект. Но пока отказываться от такой структуры не время, считают эксперты. В борьбе за инвестора все средства хороши.

Василий Матюшевский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Свободная экономическая зона – это не изобретение Республики Беларусь, в принципе, на территории Евразийского экономического союза и в мире такие зоны существует. Поэтому конкурируя за инвестора, мы как минимум мы должны предоставлять условия не худшие. Потому что у инвестора всегда есть возможность выбирать. У нас есть определенные преимущества – вопрос общественной безопасности, качество персонала, сформирована неплохая социальная инфраструктура. Мы, конечно, этим тоже пользуемся. Но в принципе мы конкурируем за инвестора, поэтому вынуждены иметь такие институты, как и остальные. Как минимум как наши участники по союзу.

Серьезным испытание для резидентов СЭЗ стала отмена таможенных льгот. Это связано с новыми правилами работы в ЕАЭС. В декабре 2016 на совещании Президента приняли решение поддержать своих инвесторов и попытаться компенсировать издержки. К примеру, снизили первоначальный взнос до 500 тысяч долларов, продлили срок службы СЭЗ до 2050 года, освободили от НДС, налога на землю и на прибыль.

Все это помогло не срубить под корень, к примеру, вот это производство мебели. В 2017 году экспортная выручка составила 78 миллионов долларов. Весной готовятся к запуску нового цеха, а продукт из белорусского дерева прочно укоренился на Западе.

Кирилл Выборный, директор компании по производству мебели:

Это будет удвоение производства с производством продукции с большей добавленной стоимостью. Ведь когда происходит развитие производства, создаются новые рабочие места, приходят новые технологии.

Да, эффект есть, но не в таких масштабах, как хотелось бы. Доля инновационной продукции в СЭЗ остается низкой, всего лишь около 10 %. А именно такое производство – двигатель современной экономики. Да и уровень зарплат в свободных экономических зонах, лишенных налогового бремени, ничем не отличается от среднего по стране. Как изменить ситуацию? Эксперты предлагают посмотреть, как это работает у других.

Георгий Гриц, кандидат экономических наук:

ФРГ – там тоже государство участвует, поддерживает на уровне земель, а не на уровне федеральных каких-то программ. Так вот земли берут на себя создание инфраструктуры под то или иной значимый для конкретной земли проект. То есть строят дороги, инженерные сооружения, канализационные сооружения, связь. В принципе, такой опыт и у нас практикуется, это китайский индустриальный парк. То есть государство пошло на создание инфраструктуры, и уже в готовую инфраструктуру, которая офисно-инженерное сооружения, привлекается инвестор. Как следствие, он экономит свои инвестиционные ресурсы.