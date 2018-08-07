От хода уборочной до эффективности работы СЭЗ. Александр Лукашенко провёл большое экономическое совещание

Новости Беларуси. Эффективность – критерий любой работы. Во Дворце Независимости 7 августа шла речь о ней применительно к трём темам. Будущее свободных экономических зон, сельское хозяйство и развитие малых городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уборочная – сейчас самый актуальный вопрос. Чтобы быть эффективными, аграриям надо ускориться. Ничто, наверное, не повышает стоимость на рынке, как высокая результативность. В дальнейшей судьбе свободных экономических зон она тоже – главный показатель. Кроме того, глава государства рассказал, какие регионы посетит в самое ближайшее время.

В чем слагаемые эффективной экономики? Пожалуй, это лейтмотив совещания во Дворце Независимости, которое прошло 7 августа. За столом переговоров – губернаторы, министры, сотрудники Администрации Президента. Изначально планировали обсудить, как повысить эффективность работы свободных экономических зон. Но Президент начинает разговор с не менее актуальных вопросов, которые в нашу экономику тоже вносят большую лепту. Как проходит уборочная и готовы ли к посевной. В целом, идем по графику. Техника сбоев не дает. В унисон с жатвой в хозяйствах готовятся к посевной. Первый на очереди – рапс. И здесь принципиальное требование главы государства – строго соблюдать технологии. Без этого – под ударом весь будущий урожай. «Надо побыстрее убирать зерновые, подготовится к озимому севу»: Президент прокомментировал темпы уборочной кампании

Во время подготовить почву – уже почти полдела. И это касается не только земледелия. В свое время масштабная модернизация молочно-товарных ферм встретила волну критики. А сейчас молоко называют не иначе как нашим белым золотом, его поставляют от Азии до Африки. Который год не сдаем позиции и по мясу. Удалось сохранить поголовье даже во время африканской чумы. Сейчас главная задача – удержаться на рынке и по итогам нынешней уборочной обеспечить хозяйства кормами. Президент снова возвращается к вопросу строжайшего соблюдения технологий. Это касается в первую очередь того, как сохранить кукурузу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Задача строительства техкомплексов и модернизация старых ферм, которая была намечена еще может 5 лет назад, – остается актуальной в части недостроенных молочно-товарных комплексов. Мы знаем, как работать с птицей – птицеводство развито, свиноводство – тоже мы понимаем и знаем, как работать. Особенно, когда Россия практически вырезала все свинопоголовье, африканская чума. В свое время мы тоже спохватились, предприняв жестокие меры по сохранению свинопоголовья и строительству, которое было поручено каждой области. Поэтому мы сегодня со свининой, значимость мяса и молока будет возрастать и прежде всего на нашем основном российском рынке.

Обвально идет информация о том, что мясные продукты в России сильно подорожают. Обосновывается причина подорожания, поскольку сырье дорожает, то есть нет мяса. В России нет мяса. Поэтому надо быть готовыми к торговле на наших основных рынках, но не забывать о своем внутреннем рынке. Вопрос ценообразования. За это кто-то может потерять голову. И не только министр торговли. Поэтому конъюнктура рынка неплохая, но для того, чтобы ее сохранить и быть там успешными, нужно заготовить хорошие корма. Сегодня, я подчеркиваю, уборка хлебов, но впереди у нас еще более серьезное испытание. Почему надо быстро закончить? Для того, чтобы подготовить комбайны, которые будут работать на уборке кукурузы и крестьян, механизаторов, подготовить. Кукурузу потерять нельзя Она даже в Витебской области даст зерно. Если это дорого будет сушить – на Могилевщине, Витебщине, севере Минской области – значит, надо заткнуть зерно кукурузы в рукава. Еще раз подчеркиваю – обеспечьте технологией, не позволяйте делать не технологично то, что мы умеем делать по технологиям.

Но вести, что называется, с полей, Александр Лукашенко все больше узнает не из докладов и отчетов, а лично инспектируя поля. Недавно Президент совершил рабочую поездку на север страны, в Миоры. И если в этом регионе, так называемого, рискованного земледелия, уборка по плану, то в Гомельской области – отставание от графика. Президент поручил разобраться в ситуации. А в ближайшее время большая инспекция ждет малые города. В будущем они станут агропромышленными центрами, такая работа началась уже в Орше. Результаты станут лакмусовой бумажкой для правительства.

Александр Лукашенко:

Мне бы очень не хотелось публично иметь неприятный разговор с министрами и премьер-министром в Орше. Там должно быть сделано то, что я поручал. Это такой маячок. Для подобных городов – я уже тоже это анонсировал, говоря о Борисове, Молодечно, принимая губернатора Минской области, Бобруйск, Лида, ну Полоцк и Новополоцк там более или менее что-то сделаем – эти средние города, по нашим меркам большие, которые находятся в областях – должны быть выведены на высокий уровень развития. Почему я на этом настаиваю. Вопрос не только в том, что там живут люди и должно работать производство. Вопрос в размещении производительных сил. Правильном размещении.

Если мы сокращаем строительство жилья, а значит и рабочей силы, а эта рабочая сила должна быть равномерно размещена по Беларуси, не только в областных центра, но и в этих крупных городах, которые, естественно, будут развиваться как агропромышленные центры. Понятно, что ниже, районные центры, они в основном, аграрные с наличием отдельных небольших или больших производств (в отдельных районных городах). Вот в чем суть моих требований. И поэтому засучивайте рукава, через неделю в Орше встретимся. Там уже не будет стоять вопрос: что надо дальше сделать. Будем смотреть от культуры спорта до производства. Я уже не говорю о социальном статусе этого города и о социальной привлекательности, о внешнем его виде. Болбасово, Барань, Орша – этот узел. По Болбасово мы разобрались с Шерстневым, он знает, что делать. К 7 ноября этого года Болбасово, хороший красивый уголок нашей страны, будет приведен в хорошее состояние.

Как буквально от каждого колоса зависит урожай, так и от работы всех экономических систем зависит наполняемость казны. К примеру, в 2017 году в бюджет поступило больше 900 миллионов рублей от резидентов СЭЗ. Как повысить эффективность работы свободных экономических зон, и этот вопрос обсуждали на совещании.

Ольга Коршун, СТВ:

Первая СЭЗ появилась в стране в 1996 году в Бресте. Сейчас свободная экономическая зона есть в каждом областном центре. А это более 400 предприятий и свыше 122 тысяч сотрудников. В целом, СЭЗ вносит значительный вклад в экономику страны, но, как считают эксперты, финансовые возможности СЭЗ на этом далеко не исчерпаны. А, возможно, сейчас время и вовсе реформировать работу этих структур.

Этот российский бизнесмен в 2011 выбрал для своего производства нашу страну без колебаний. В 2017 году карнавальных костюмов экспортировали на 5 миллионов долларов. Но бизнес не всегда праздник, условия поменялись. Пришлось подстраиваться под общие настроения.

Александр, резидент СЭЗ «Гомель»:

На момент создания данного предприятия, я в первую очередь ориентировался на льготы, которые предоставляла Беларусь. Беларусь на тот момент была впереди планеты всей. Но, к сожалению, в 2017 году льготы были урезаны. Конкуренты наши, другие страны, ввиду того, что политика в мире протекционистская, начали наоборот эти зоны открывать. По правилам, что рассказывает Александр, свободные экономические зоны уже работают некоторое время. Повлияло изменение законов в рамках ЕАЭС. Чтобы компенсировать издержки, некоторых резидентов освободили от земельного налога, налога на прибыль и на добавленную стоимость, продлили срок функционирования. Сегодня на рассмотрении Президента новый пакет документов по развитию СЭЗ.

Зачем нужны свободные экономические зоны сейчас? Не проще ли предоставить льготы индивидуально? В первую очередь, СЭЗ – это привлекательный островок для инвестора. Такие структуры есть во всех странах ЕАЭС. Чтобы не потерять интерес к Беларуси, а он есть среди инвесторов, предлагают внести изменения в работу СЭЗ. Правительство внесло новые предложения по стимулированию работы свободных экономических зон