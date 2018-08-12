Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»

Новости Беларуси. Профессиональный праздник на предприятии «Рассвет Поставский» совпал с 60-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жилые дома, сельскохозяйственные комплексы, социальные объекты – строители возводят здания не только в своем, но и ряде других районов. Их труд вложен и в строительство атомной электростанции. Корреспондент Анастасия Бут пообщалась с работниками.

Поставы – один их тех городов, в которых строительство жилья почти не останавливается. Недавно здесь появились три новых микрорайона. Собственные квадратные метры получили более 700 семей. В «Шестом городке» (так называется жилой квартал) работы, можно сказать, только начинаются.

Анастасия БУТ, СТВ:

Три года назад в Поставах начали возводить новый микрорайон по улице Зеленая. Уже сегодня здесь три жилых дома, готовы площадка и проектно-сметная документация для детского сада, который так необходим молодым семьям.

Жилье для поставчан строят их земляки. «Рассвет Поставский» – организация с 60-летней историей. В сложные для предприятия годы здесь смогли сохранить коллектив. А он немалый – 180 человек.

Альфред Малец, директор ДКУАСП «Рассвет Поставский»:

Было трудно с объемами, допустим, где-то в районе. Мы ежегодно работаем не только в Поставском районе, но и в ближайших районах. И, наверное, мы единственные сельские строители, в Витебской области однозначно, которые работали на строительстве атомной станции.

К профессиональному празднику «рассветовцы» подошли с достойным багажом готовых проектов. А для Татьяны Райченок День строителя и вовсе двойной праздник. Именно здесь, на предприятии, 15 лет назад она познакомилась со своим будущим мужем. Сегодня в семье подрастает дочка.

Татьяна Райченок, штукатур ДКУАСП «Рассвет Поставский»:

Строитель – очень интересная работа. Мы ездим и в командировки, бывает. И по местности, и по району.

Сегодня поставские строители завершают масштабную реконструкцию спортивного зала в местном колледже. Возводят новую молочно-товарную ферму в Новоселках. Это уже третий такого рода объект в районе.

Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома:

Уникальность этой организации еще заключается в том, что у нее есть сельхозпредприятие присоединенное. Ни в одном из предприятий строительной отрасли Витебской области нет.