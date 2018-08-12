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Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»

12 августа 2018 14:00
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Новости Беларуси. Профессиональный праздник на предприятии «Рассвет Поставский» совпал с 60-летним юбилеем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-1

Жилые дома, сельскохозяйственные комплексы, социальные объекты – строители возводят здания не только в своем, но и ряде других районов. Их труд вложен и в строительство атомной электростанции. Корреспондент Анастасия Бут пообщалась с работниками.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-4

Поставы – один их тех городов, в которых строительство жилья почти не останавливается. Недавно здесь появились три новых микрорайона. Собственные квадратные метры получили более 700 семей. В «Шестом городке» (так называется жилой квартал) работы, можно сказать, только начинаются.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-7

Анастасия БУТ, СТВ:
Три года назад в Поставах начали возводить новый микрорайон по улице Зеленая. Уже сегодня здесь три жилых дома, готовы площадка и проектно-сметная документация для детского сада, который так необходим молодым семьям.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-10

Жилье для поставчан строят их земляки. «Рассвет Поставский» – организация с 60-летней историей. В сложные для предприятия годы здесь смогли сохранить коллектив. А он немалый – 180 человек.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-13

Альфред Малец, директор ДКУАСП «Рассвет Поставский»:
Было трудно с объемами, допустим, где-то в районе. Мы ежегодно работаем не только в Поставском районе, но и в ближайших районах. И, наверное, мы единственные сельские строители, в Витебской области однозначно, которые работали на строительстве атомной станции.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-16

К профессиональному празднику «рассветовцы» подошли с достойным багажом готовых проектов. А для Татьяны Райченок День строителя и вовсе двойной праздник. Именно здесь, на предприятии, 15 лет назад она познакомилась со своим будущим мужем. Сегодня в семье подрастает дочка.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-19

Татьяна Райченок, штукатур ДКУАСП «Рассвет Поставский»:
Строитель – очень интересная работа. Мы ездим и в командировки, бывает. И по местности, и по району.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-22

Сегодня поставские строители завершают масштабную реконструкцию спортивного зала в местном колледже. Возводят новую молочно-товарную ферму в Новоселках. Это уже третий такого рода объект в районе.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-25

Сергей Чепик, председатель Поставского райисполкома:
Уникальность этой организации еще заключается в том, что у нее есть сельхозпредприятие присоединенное. Ни в одном из предприятий строительной отрасли Витебской области нет.

Как сохранять коллектив и ежегодно увеличивать объёмы строительства? Рассказываем на примере «Рассвета Поставского»-28

В коллективе каждый старается освоить и смежные специальности, потому простоя в работе не бывает. Неспроста уже три работника – обладатели почетного звания «Человек года Витебщины». «Рассвет Поставский» поистине в самом рассвете сил. Здесь уверены: 60-летний юбилей, который отметят в октябре, лишь начало пути.

# Реклама # Экономика # Анастасия Бут # Альфред Малец # Татьяна Райченок # Сергей Чепик # Фотофакт

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