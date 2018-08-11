«Это действительно комбайн будущего»: Александр Лукашенко после тест-драйва «Палессе GS2124»

Новости Беларуси. Испытания новинки белорусского машиностроения – суперкомбайна – провел 11 августа Президент Александр Лукашенко на полях хозяйства «Купаловское», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Техника получила ряд высокотехнологичных новшеств. Как показала себя машина в деле? Расскажет Илона Волынец.

В 2017 году Президент поручил создать не просто зерноуборочную машину, а сельскохозяйственный космический корабль, который бы потеснил конкурентов из Западной Европы и Америки. И вот эта машина: выдает 24 тонны зерна в час (вдвое больше, чем предыдущие модели) и позволяет втрое ускорить жатву.

Илона Волынец, СТВ:

Александрийское хозяйство для испытания новой техники выбрали не случайно. И не только потому, что это родина Президента. Поля здесь высокоурожайные – почти 60 центнеров с гектара. В общем, работы для суперкомбайна хватит.

Разработка полностью отечественная. Генеральный конструктор уверяет: на поле не останется ни одного зернышка. Комбайн люкс класса уберет все в сжатые сроки с минимальными потерями.

Сергей Федорович, генеральный конструктор ОАО «Гомсельмаш»:

Сейчас основные работы конструкторов направлены на создание высокопроизводительных комбайнов, потому что есть проблема с количеством механизаторов сегодня. Это не только в Беларуси, но вообще по всему миру. Поэтому вектор развития зерноуборочного комбайностроения сдвигается все больше в сторону высокопроизводительных моделей.

В машине – системы автовождения и точного земледелия. Шумоизоляционная кабина, климат-контроль, магнитола, холодильник, микроволновка. Но только этого мало, уверен Президент, нужно подтягивать культуру земледелия.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пока мы не научимся пахать и ровно сеять, про эти комбайны и думать нечего. Эти комбайны нужны даже не для «Александрийского», это комбайны для некоторых в Гомельской области. Для тех 60, может, хозяйств, которые научились готовить как следует почву. Если чуть-чуть неровность, все – он плывет, ловит эти неровности, потому что жатка автоматически регулируется. Поэтому надо высочайшие технологии при обработке почв. Ну и конечно, не 50 центнеров ему урожайность. Вот он показывает там участки 43-50 этого поля. Ему 100 надо урожайность, тогда он. Надо доработать, это действительно комбайн будущего. Хороший комбайн, и механизатору удобно работать. Но готовить поля, собирать камни, все, чтобы ровненько было. Тогда этот комбайн будет работать.

На обкатку суперкомбайну этот сезон. Уже в 2019 году приставку «супер» предстоит оправдывать по полной программе. Техника умная, в чем-то способна заменить людей. Но и дорогая, а значит, относиться к ней нужно тоже с умом. А потому механизатор в машине должен быть еще и инженером. «Технику надо брать, но её надо и беречь»: Президент Беларуси в ходе рабочей поездки в Могилёвскую область

Президенту доложили о ходе уборочной в регионе. Акцент – на проблемные моменты. Положение дел в хозяйстве «Александрийское» неплохое, шире расправить крылья мешают кредиты. Президент предлагает выработать единую систему реструктуризации погашения займов. Чтобы не только это хозяйство, но и другие смогли одновременно без напряжения получать прибыль и выплачивать ссуды.

Александр Лукашенко:

На его примере даже, коль нащупали уже этот момент, надо выработать некую схему, некий порядок реструктуризации таким хозяйствам, где большая нагрузка кредитная. Выработать такую схему погашения кредитов, чтобы они могли спокойно жить, работать, развиваться и потихоньку гасить кредиты. Будем богаче – посмотрим, может, где-то и поможем. Одно дело урожай собрать, другое – посеять. Местные власти жалуются, что не могут приступить к посевной. Денег нет. Некоторым хозяйствам их не выплатили еще за урожай 2017 года.

Александр Лукашенко:

Проавансировать 50 % всем, кто еще не сдал, у кого 30 %, у кого 50%. Проавансировать и по поставкам окончательно рассчитаться с хозяйствами. С понедельника этот вопрос решаться должен. А вот засевать поля вполне можно семенами белорусской селекции. Тем более, что специалисты подтверждают: урожайность отечественных сортов не ниже импортных.

Александр Лукашенко:

Не надо ориентироваться на импорт. Я же сколько раз вам говорил, что ни один наш соперник-противник и те, с кем мы конкурируем, никогда не дадут лучшего. Все равно тихой сапой они нам будут подкидывать то, что не нужно у себя. Я не думаю, что и мы бы уже размахнулись кому-то давать семена. Ну, кроме России. Уже России, в отличие от их отношения к нам, хорошие семена всегда. Помнишь, и картошку мы отдавали. В Нижнем Новгороде у Шанцева урожайность подняли до 45 центнеров, там все ходили и удивлялись, что на севере может быть такая урожайность. Благодаря нашим семенам.

Порой хозяйствам проще выживать не по одному, а вместе. Одни ориентируются на производство зерна, другие – на молоко и мясо. Насколько выгодна такая кооперация в случае с хозяйством «Купаловское», Президент поинтересовался у местных руководителей.