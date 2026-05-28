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Первые комплекты наград разыграны на международном турнире по прыжкам на батуте «Кубок Добровольского»

28 мая 2026 11:37
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Первые комплекты наград разыграны на международном турнире по прыжкам на батуте «Кубок Добровольского», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В синхронных прыжках среди юношей 11-12 лет весь пьедестал заняли наши спортсмены. Равных не было Павлу Лавинскому и Максиму Щербакову. В состязаниях юниоров 15-16 лет золото завоевали Никита Шафранский и Константин Кривогуз. Не с пустыми руками и девушки. Взрослые спортсмены вступят в борьбу чуть позже. Причем награды будут разыграны как в синхронных, так и индивидуальных прыжках. В числе соискателей призовых мест Виолетта Бордиловская, Яна Лебедева, Андрей Буйлов и другие.

# Спорт Беларуси

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