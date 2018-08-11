«Технику надо брать, но её надо и беречь»: Президент Беларуси в ходе рабочей поездки в Могилёвскую область

Новости Беларуси. Рабочая поездка Александра Лукашенко по регионам Беларуси продолжается. 11 августа Президент в Могилевской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полях хозяйства «Купаловское» глава государства испытал новый образец «Гомсельмаша» – отечественный суперкомбайн «Палессе GS2124». О намерении лично проверить новинку завода в полевых условиях Александр Лукашенко заявил накануне.

Александр Лукашенко испытал новый суперкомбайн «Палессе GS2124» Создать зерноуборочную технику для больших площадей и урожайностей – поручение главы государства. С момента поставленной задачи до теста прошло меньше года. Белорусский комбайн получил ряд высокотехнологичных новшеств, например, возможность вождения по спутнику или по сигналу от станции наведения на Земле.

Кроме того, комбайн оснащен системой точного земледелия, которая определяет количество урожая, собранного с определенного сегмента, а затем формирует карту урожайности поля. Система дистанционного мониторинга дает возможность, в частности, отправлять аварийное сообщение в центр сервисного обслуживания. Помимо суперкомбайна президент оценил еще две новинки от гомельских заводчан – модели GS3219 и GS19R.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Технику надо брать, но ее надо и беречь. Вот механизатора надо просто выковыривать из всего нашего общества александрийского, и самых лучших людей на энергонасыщенную технику сажать, чтобы они давали результат и разбирались. Вчера мы договорились с «Гомсельмашем», и я тебе советую в зиму на главный конвейер отправлять хотя бы на недельку основных комбайнеров, которые посмотрят, как собирается комбайн. Они уже его закрыв глаза будут представлять, что за этой обшивкой находится. Это очень важная вещь.

Мы импортных всех людей, в Венесуэле, Пакистане, России на конвейер приглашали, и учим там. И когда этот механизатор, посидев на комбайне, поработав, приходит на конвейер, он видит принципиальную схему в натуре работы этого комбайна.