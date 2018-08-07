Правительство внесло новые предложения по стимулированию работы свободных экономических зон

Новости Беларуси. Повышение эффективности работы свободных экономических зон – еще одна тема встречи во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такие площадки созданы в каждой области. Сегодня здесь зарегистрировано 409 предприятий. Александр Лукашенко подчеркнул актуальность создания новых производств. Важно укреплять интеллектуальный, промышленный и экспортный потенциал. Решение этих задач напрямую связано с привлечением инвестиций в белорусскую экономику.

Президент поставил перед участниками совещания несколько важных вопросов. В том числе, соизмерим ли вклад в экономику резидентов СЭЗ с существующими для них льготами и преференциями. И есть ли смысл в работе свободных экономических зон в нынешнем варианте?

Разговор с участием Президента о свободных экономических зонах – не первый. В 2016 году уже рассматривались вопросы совершенствования их работы в связи с изменением таможенного законодательства ЕАЭС. Сегодня правительство внесло новые предложения по стимулированию работы СЭЗ. По итогам совещания – все инициативы поддержаны главой государства. Требование Александра Лукашенко – приступить к выполнению принятых решений уже в этом году. А главным показателем эффективности станет результат. Речь идет не о дополнительных льготах, а о расширении территорий свободных экономических зон.

Василий Матюшеский, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Это дополнительные источники для создания инфраструктуры на новых участках свободно-экономической зоны. Это в первую очередь связано с газоснабжением и электроснабжением. Второе расширение ряда свободно-экономических зон – по заявкам облисполкомов и администраций – новые проекты, которые инвесторы готовы были бы реализовать на территории свободно-экономической зоны. Когда мы готовили эти изменения и в части предложений по расширению, естественно анализировались проекты, которые, кстати, достаточно амбициозные, чтобы мы понимали объем общезаявленных инвестиций – 850 миллионов долларов в эквиваленте.