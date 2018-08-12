Показываем, как делают обручальные кольца на известном белорусском ювелирном предприятии

Новости Беларуси. Продукт, что называется, с пылу с жару. Именно так золото выглядит до того, как попадет на прилавки, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

На этом ювелирном предприятии в день отливают около 4000 изделий – от сережек до обручальных колец. Кстати, на заводе их считают – вопреки известной песне – самым простым в производстве украшением: 2-3 минуты, и кольцо выходит с конвейера.

Станок по производству обручальных колец работает каждый день. Да, этот процесс лишен ореола романтики. Но на этом поле правила игры диктует, конечно, бизнес.

Завод существует более десятка лет, но собственное здание возвели всего четыре года назад. Когда искали землю под постройку, решили обратиться в свободную экономическую зону «Минск».

Сергей Бадылевич, начальник отдела маркетинга ювелирного завода:

Администрацией СЭЗ был предоставлен участок под строительство ювелирного завода. Одно из важных преимуществ – то, что сейчас предприятие освобождено от уплаты налога на землю. Также наше предприятие освобождено от уплаты налога на прибыль. Одно из важных преимуществ – это то, что НДС для нашего предприятия составляет 10%.

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