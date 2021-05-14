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Новости экономики за 14.05.2021

14 мая 2021 14:50
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Новости Беларуси. Почему отменили минимальный потребительский бюджет? Где сегодня можно использовать приватизационные чеки «Жилье»? За что жители Иордании ценят белорусское сгущенное молоко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С деловым обзором экономический обозреватель Наталья Надольская.

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ БЮДЖЕТ ОТМЕНЯЕТСЯ. «МИНИМАЛКА» И БПМ БУДУТ ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО-НОВОМУ

В Беларуси отменяется минимальный потребительский бюджет. Отныне при осуществлении мер социальной защиты населения будут применять лишь один норматив – бюджет прожиточного минимума. Использование одного этого норматива позволит обеспечить единообразный подход для определения выплат социального характера, а также критерий предоставления отдельных видов госпомощи.

Новости экономики за 14.05.2021-1

Отменяется минимальный потребительский бюджет, а минимальную зарплату и бюджет прожиточного минимума будут определять по-новому. Перечень социально-демографических групп, для которых рассчитывается БПМ, оптимизируют. Будет исключена группа «студенты». Кроме того, сроки пересмотра состава и структуры БПМ сокращены с 5 лет до 3.

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Размер минимальной зарплаты теперь будет устанавливаться Совмином с участием республиканских объединений нанимателей и профсоюзов ежегодно с 1 января в размере не менее 30 % прогнозного значения номинальной начисленной среднемесячной заработной платы по республике.

ЧЕКИ «ЖИЛЬЕ» ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ В МИНСКОЙ И БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТЯХ

Именные приватизационные чеки «Жилье» проиндексировали в Минской и Брестской областях. Индекс роста цен в очередной раз пересчитали по сравнению с его стоимостью на 31 декабря 1991 года. Теперь он составил 20 тысяч 842 рубля в Минской области и 21 тысячу 306 рублей в Брестской. В столице последний раз чеки проиндексировали в феврале 2021 года, стоимость одного – 25 тысяч 8 рублей.

Новости экономики за 14.05.2021-7

Именные приватизационные чеки «Жилье» могут использовать жители страны и члены их семей, стоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ими можно оплатить паевой взнос в жилищном кооперативе. Кроме того, с их помощью можно профинансировать индивидуальное или коллективное строительство, реконструкцию домов. Чеки также позволяют купить жилье или погасить кредит в банке с процентами за пользование ими и ссуду юридических лиц, взятую на строительство или покупку жилья.

Сгущёнка из Рогачева теперь доступна жителям Иордании

TESLA ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПРОДАЖИ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ ЗА БИТКОИНЫ

Tesla Motors временно прекратила продажу электромобилей за биткоины. Официальная причина заключается в беспокойстве по поводу воздействия на окружающую среду. Глава компании Илон Маск подчеркнул, что майнинг криптовалюты не экологичен, а автопроизводитель не может себе позволить губительное отношение к природе.

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Компания не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты до тех пор, пока ее майнинг не начнет осуществляться с помощью возобновляемых источников энергии.

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Илон Маск # Фотофакт

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