Объёмы выросли на 45%. «Зелёная» экономика установила новый рекорд

«Зеленая» экономика установила новый рекорд. По данным Международного энергетического агентства, за 2020 год объемы электроэнергии, произведенной посредством солнечной и ветрогенерации, выросли на 45 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано со стремлением многих стран перейти на «зеленую» энергетику и электромобили. Влияние также оказали вызванные пандемией коронавируса сбои в поставках угля и газа для традиционных источников электроэнергии.

Монтаж двух ветроэнергетических установок будет завершен в ближайшее время в Минской области. К пяти уже работающим в Молодечненском районе добавятся еще две. Напомним, что Мядельский район стал первым, где была использована энергия ветра.