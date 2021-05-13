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Объёмы выросли на 45%. «Зелёная» экономика установила новый рекорд

13 мая 2021 14:36
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«Зеленая» экономика установила новый рекорд. По данным Международного энергетического агентства, за 2020 год объемы электроэнергии, произведенной посредством солнечной и ветрогенерации, выросли на 45 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Объёмы выросли на 45%. «Зелёная» экономика установила новый рекорд-1

Это связано со стремлением многих стран перейти на «зеленую» энергетику и электромобили. Влияние также оказали вызванные пандемией коронавируса сбои в поставках угля и газа для традиционных источников электроэнергии.

Монтаж двух ветроэнергетических установок будет завершен в ближайшее время в Минской области. К пяти уже работающим в Молодечненском районе добавятся еще две. Напомним, что Мядельский район стал первым, где была использована энергия ветра.

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# Электроснабжение # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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