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Сгущёнка из Рогачёва теперь доступна жителям Иордании

14 мая 2021 14:37
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Новости Беларуси. Рогачевский молочно-консервный комбинат впервые отгрузил в Иорданию свою продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молочные продукты там пользуются особой популярностью.

Сгущёнка из Рогачёва теперь доступна жителям Иордании-1

В этой стране производится свое сгущенное молоко, но для того, чтобы удовлетворить потребности во всех сферах, его также импортируют из-за границы. Жители Иордании смогут попробовать белорусское сгущенное классическое молоко с сахаром и натуральными добавками в ближайшее время.

Сгущёнка из Рогачёва теперь доступна жителям Иордании-4

В 2020 году Рогачевский комбинат расширил экспортные направления продукции, укрепив свои позиции на имеющихся рынках, а также выйдя на новые.

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# Экспорт # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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