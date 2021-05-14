Сгущёнка из Рогачёва теперь доступна жителям Иордании

Новости Беларуси. Рогачевский молочно-консервный комбинат впервые отгрузил в Иорданию свою продукцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молочные продукты там пользуются особой популярностью.

В этой стране производится свое сгущенное молоко, но для того, чтобы удовлетворить потребности во всех сферах, его также импортируют из-за границы. Жители Иордании смогут попробовать белорусское сгущенное классическое молоко с сахаром и натуральными добавками в ближайшее время.