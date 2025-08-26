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Песчаная буря охватила Аризону – 60 тыс. жителей остались без электричества

26 августа 2025 10:43
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Песчаная буря охватила Аризону – 60 тыс. жителей остались без электричества-0

Минимум 60 тысяч жителей округа Марикопа в штате Аризона столкнулись с отключениями электроэнергии вследствие крупной песчаной бури, охватившей регион вечером 25 августа. Об этом сообщили службы экстренного реагирования округа, пишет ТАСС.

По их сведениям, аэропорт города Финикс был вынужден приостановить прием и отправку рейсов примерно на час из-за облака пыли, поглотившего воздушную гавань. В городе Гилберт наблюдаются сбои в работе светофоров, а правоохранительные органы советуют жителям избегать выхода на улицу из-за опасных погодных условий.

Информации о пострадавших не поступало. Согласно данным портала Poweroutage, в настоящее время электроснабжение в регионе практически полностью восстановлено.

Фото: pixabay

# Природные катаклизмы

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