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Улахович: «Будем смотреть, чтобы рационально использовались лесные ресурсы»

31 мая 2019 13:43
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Новости Беларуси. Эффективное использование леса, рост экспорта продукции деревообработки с высокой добавленной стоимостью. Темы совместного заседания обеих палат парламента,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Улахович: «Будем смотреть, чтобы рационально использовались лесные ресурсы»-1

Это традиционная встреча, на которой правительство отвечает на вопросы депутатов и сенаторов. 31 мая в Овальном зале обсуждали перспективы развития лесной отрасли. В правительстве этот блок – за вице-премьером Владимиром Дворником. Он и держал ответ. Парламентариев волновало качество переработки древесины.

Улахович: «Будем смотреть, чтобы рационально использовались лесные ресурсы»-4

Внимание на неэффективное использование имеющихся лесных ресурсов недавно обратил и глава государства.

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Беларусь входит в ТОП-10 самых лесистых стран Европы. Важно это богатство беречь и получать хорошие дивиденды от его переработки. Внести свой вклад в развитие сферы намерены и депутаты. Уже в ближайшее время они могут рассмотреть законопроект, который ограничит вывоз из страны необработанной древесины.

Улахович: «Будем смотреть, чтобы рационально использовались лесные ресурсы»-7

Николай Улахович, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Конкретная работа будет проводиться на местах. Законодатель – мы, депутаты, – принимает закон таким образом, что он имеет рамочное ограничение. Если мы совсем сожмем до узости, как вы хотите, закон не будет работать. Нельзя вообще остановить лесное хозяйство, промышленную деятельность на территории леса, этого нельзя делать. Поэтому будем смотреть, чтобы рационально использовались лесные ресурсы, и в то же время перейти от готовой древесины к продаже изделиям из дерева. Это самая главная задача. Ну и, естественно, чтобы эти изделия продавались, чтобы экономика страны имела прибыль.

Отследить судьбу каждого дерева от вырубки до производства позволит и автоматизированная информационная система. Сейчас завершается разработка такого электронного учета.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # Экономика # Николай Улахович # Фотофакт

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