Александр Лукашенко на совещании о реализации проблемных инвестпроектов: «Сотни миллионов долларов на кону»

Новости Беларуси. От каждого вложенного рубля должна быть максимальная отдача. Это один из главных тезисов совещания у Президента 17 декабря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросы реализации наиболее проблемных инвестиционных проектов глава государства обсуждает с правительством и министрами.

Среди участников встречи и главы крупных белорусских концернов и предприятий. Вместе с экспортом инвестиции – главный фактор экономического роста. Из 34 особо значимых объектов 22 уже введены в эксплуатацию, 12 – выходят на проектную мощность. По ряду производств есть вопросы. Проблемы затронули развитие суконного производства у «Камволя». Не вышло на контрактные параметры производство бумаги – основы для облицовочных материалов в Шклове. У светлогорского картонно-целлюлозного комбината сложности с зарубежными партнерами. Проект завершаем собственными силами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вкладывая деньги в экономику, мы ориентировались прежде всего на то, чтобы появлялись и развивались традиционные предприятия, которые основаны на переработке сырья, которое имеется в наличии в нашей стране. Но, как мне докладывают, ожидаемые результаты получены далеко не везде, запланированные бизнес-планами показатели не достигнуты. Более того, ввод в промышленную эксплуатацию отдельных новых производств, которые давно должны работать и приносить прибыль, вообще остановлен. Мною были даны конкретные поручения детально рассмотреть проблемные вопросы как на местах, так и в правительстве, под персональную ответственность должностных лиц выработать системные решения, которые позволят предприятиям эффективно развиваться.

Тем не менее, правительство к концу года традиционно подготовило предложения об оказании очередной государственной поддержки. Если эта поддержка обоснована, мы ее будем оказывать: такова жизнь. Но только после того, как будет доказано, что в этой поддержке просители нуждаются и не провалили объективно план модернизации и инвестирования, который был до них доведен. Сегодня очень важное совещание, важное потому, что сотни миллионов долларов на кону, они вложены в производство. Меня интересуют особенно те производства, которые на слуху уже не первый год, но так и не начали работать или работают очень слабо.