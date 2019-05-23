Президент возмущён работой лесной отрасли: «Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы»

В частности, было подчеркнуто, что при работе с лесом отходов быть не может. А в очередной раз главу государства просят разрешить экспорт чистого леса, вместо того, чтобы перерабатывать древесину и продавать уже готовый продукт, который стоит гораздо дороже. Такая возможность у отечественных предприятий есть. В 2018 году на этом заработали 43 миллиона рублей. Президент потребовал разобраться в ситуации.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Почти 40% территории – лес. И надо воспользоваться этим ресурсом. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать.

В очередной раз вы вносите мне предложения о том, чтобы я разрешил поставки этого бревна на внешние рынки. Мы когда-то уже отошли от этого, договорились, что мы должны перерабатывать наши лесные ресурсы в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью. Перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки. Вы опять мне вносите предложение о поставках этого даже не пиловочника, а бревна.