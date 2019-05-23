Президент возмущён работой лесной отрасли: «Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы»
Новости Беларуси. Александр Лукашенко недоволен ситуацией в лесной отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Принимая с докладом 23 мая вице-премьера Владимира Дворника и председателя комитета Госконтроля, Президент обратил внимание на ряд проблем в этой сфере.
В частности, было подчеркнуто, что при работе с лесом отходов быть не может. А в очередной раз главу государства просят разрешить экспорт чистого леса, вместо того, чтобы перерабатывать древесину и продавать уже готовый продукт, который стоит гораздо дороже. Такая возможность у отечественных предприятий есть. В 2018 году на этом заработали 43 миллиона рублей. Президент потребовал разобраться в ситуации.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы просто безалаберно относимся к этому дару природы. Почти 40% территории – лес. И надо воспользоваться этим ресурсом. Это хорошее сырье. А вы там напилили где-то леса, даже уже журналисты обнаружили, и не можете его переработать.
В очередной раз вы вносите мне предложения о том, чтобы я разрешил поставки этого бревна на внешние рынки. Мы когда-то уже отошли от этого, договорились, что мы должны перерабатывать наши лесные ресурсы в какой-то полуфабрикат, а лучше в мебель с высокой добавленной стоимостью. Перерабатывать сырье и поставлять на внешние рынки. Вы опять мне вносите предложение о поставках этого даже не пиловочника, а бревна.
Это у вас отходы, а у меня в лесу отходов нет.
А если у вас отходы получаются, печально. Учитесь у немцев, у них нет отходов. Переработайте и продайте.
Сейчас вы затеяли целую эпопею, что, вот там у нас короед поел, спилили, не можем переработать и продать пеллеты для топлива. «Шесть заводов построим». Когда вы их построите? Я поинтересовался технологией этих заводов. Слушайте, какие заводы? Стоят две машины, которые перерабатывают щепу, опилки и прочие отходы и превращают в пеллеты. И спрос большой на рынке, и цена неплохая. Так это надо было уже вчера завезти оборудование и поставить. Я приводил пример 1941 года. Если бы мы так переносили заводы на Урал, мы бы войну проиграли. А тут шесть машин не можем поставить! Крышу сделали, поставили – работайте. А параллельно делайте стены.
Речь шла и о предприятиях, которые занимаются переработкой некачественной древесины в топливные пеллеты. Более 2 тысяч котелен по всей стране работают на этом материале.