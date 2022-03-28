России – рубли, Китаю – юани. Беларусь начала рассчитываться с партнёрами в их национальной валюте

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты. Алена Сырова, СТВ:

Давайте вернемся к доллару и курсовой разнице. Алексей Игоревич даже говорит о том, что закладываются определенные моменты и стоимость товаров. И все все понимают, то есть мы все равно живем с оглядкой на голод… Кирилл Казаков, СТВ:

А если партнеры начнут переходить на рубль, на юань, на рупию.

Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:

Уже переходят. Уже активнейшим образом этот процесс идет. И сегодня мы уже, переставая покупать товар, например, в Европе, покупаем его напрямую в Китае. И рассчитываемся в юанях. Сложную бытовую технику мы где берем? В Китае. Кирилл Казаков:

Или в России. Алексей Богданов:

Бытовую химию – Турция, уже переходим на лиру постепенно. Да, этот процесс небыстрый, его одномоментно не сделаешь. Сегодня идет отшлифовка всех финансовых вопросов. Но в целом у нас запасы по всем видам продукции, в том числе сложной бытовой техники, бытовой химии, они в двухмесячном, примерно, диапазоне. Поэтому у нас время есть, но спать нельзя. Необходимо быстро и активно работать, в том числе и банковской сфере. Алена Сырова:

Вы же продаете свою продукцию, вам платят в чем, в долларах?

Святослав Пиво, заместитель генерального директора концерна «Брестмясомолпром»:

Уже у нас есть успешный опыт продажи в юанях. Алена Сырова:

То есть вы тоже диверсифицировали валюту, в которой принимаете расчет? Святослав Пиво:

Не в полном объеме, но уже у нас есть хорошие примеры. Изначально мы боялись, что внутри страны низкий спрос на юани. Но результат нашей деятельности… Кирилл Казаков:

Ну а с Россией вы, например, торгуете в рублях? Святослав Пиво:

В российских рублях, конечно.