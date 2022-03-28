России – рубли, Китаю – юани. Беларусь начала рассчитываться с партнёрами в их национальной валюте
Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте вернемся к доллару и курсовой разнице. Алексей Игоревич даже говорит о том, что закладываются определенные моменты и стоимость товаров. И все все понимают, то есть мы все равно живем с оглядкой на голод…
Кирилл Казаков, СТВ:
А если партнеры начнут переходить на рубль, на юань, на рупию.
Алексей Богданов, министр антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Уже переходят. Уже активнейшим образом этот процесс идет. И сегодня мы уже, переставая покупать товар, например, в Европе, покупаем его напрямую в Китае. И рассчитываемся в юанях. Сложную бытовую технику мы где берем? В Китае.
Кирилл Казаков:
Или в России.
Алексей Богданов:
Бытовую химию – Турция, уже переходим на лиру постепенно. Да, этот процесс небыстрый, его одномоментно не сделаешь. Сегодня идет отшлифовка всех финансовых вопросов. Но в целом у нас запасы по всем видам продукции, в том числе сложной бытовой техники, бытовой химии, они в двухмесячном, примерно, диапазоне. Поэтому у нас время есть, но спать нельзя. Необходимо быстро и активно работать, в том числе и банковской сфере.
Алена Сырова:
Вы же продаете свою продукцию, вам платят в чем, в долларах?
Святослав Пиво, заместитель генерального директора концерна «Брестмясомолпром»:
Уже у нас есть успешный опыт продажи в юанях.
Алена Сырова:
То есть вы тоже диверсифицировали валюту, в которой принимаете расчет?
Святослав Пиво:
Не в полном объеме, но уже у нас есть хорошие примеры. Изначально мы боялись, что внутри страны низкий спрос на юани. Но результат нашей деятельности…
Кирилл Казаков:
Ну а с Россией вы, например, торгуете в рублях?
Святослав Пиво:
В российских рублях, конечно.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Кстати, как раз второго апреля Союзное государство будет отмечать очередной день рождения. И я хочу сказать, те 28 программ, которые запущены, начинают работать в сельском хозяйстве, промышленности. Опять-таки, не все так сразу, выдвигаются идеи экспертами, что надо вводить единую валюту – рубль – на нашей территории. Но это непростой процесс. Очень непростой.
Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:
Мы разные экономики, пока это нереально.
Николай Щекин:
Здесь пока торопиться не надо. Сохраняем свой рубль, но взаимодействуем, прежде всего, с Россией, потому что наша дружественная страна. Она нам не просто помогла, мы на паритетных основах, основаниях работаем. Надо понимать, что Беларусь здесь не является ни в коем случае нахлебницей. Мы самодостаточны. И мы уже показали, доказали миру, что мы самодостаточны. Другой вопрос, что логистика меняется в мире. Серьезно меняется. И без России, конечно, нам здесь не обойтись. Но, опять-таки, все, что происходит в Украине, рано или поздно завершится. Особенно касается военной спецоперации. Восстанавливать эту страну, поверьте, очень непросто. Сколько там будет разрушенных всех этих предприятий, в сельском хозяйстве будет разруха. Нам тоже придется принимать участие в этом. И мы тоже найдем там свою нишу в том числе.
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