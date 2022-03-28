Директор «БЕЛДЖИ»: мы уже вот второй год рассчитываемся в юанях

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу « По существу » обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Геннадий Свидерский, директор СЗАО «БЕЛДЖИ»:

Мы уже вот второй год рассчитываемся в юанях.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вот это называется переход. Начало перехода.

Геннадий Свидерский:

Если говорить о валюте: доллар, евро, то, конечно, эти санкции подталкивают к тому производителей, тех, кто работает, чтобы с этими валютами не работать. Потому что зачем нам эти проблемы в переводах, в отключении от SWIFT и так далее. Здесь как бы нужно понимать, что всегда сталкиваясь с какой-то проблемой, все пытаются решить. Но, например, я знаю, что, касаясь нашего предприятия, поскольку наш генеральный партнер – компания Geely, то мы уже с прошлого года перешли на юани. Сейчас прорабатывается вопрос подключения к системе CIPS. Это китайский, можно сказать, SWIFT. Для того, чтобы не было тех рисков по платежам, которые есть.

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