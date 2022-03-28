Министр сельского хозяйства ФРГ посоветовал немцам мёрзнуть назло Путину. Вот что белорусский министр сказал об этом

Кирилл Казаков, СТВ: Ваш коллега, министр сельского хозяйства земли Баден-Вюртемберг Хаук сказал, что немцы должны сознательно мерзнуть назло России. «Мы должны перекрыть Путину его денежный вентиль, а значит, нам надо перекрыть газово-нефтяные краны, чтобы у свободы в Европе появился шанс. 15 градусов зимой можно пережить в свитере, никто от этого не умрет». Министр сельского хозяйства про свитер и 15 градусов. Действительно, к этому надо идти?

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу « По существу » обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Наверное, конечно, в нашей стране это никогда не подразумевалось, даже в очень сложное время, когда были пустые полки. Наверное, акцент на социальность нашей страны всегда был, есть и остается. Даже в нынешней ситуации. Казалось бы, можно взять, отпустить цены на продукты питания, еще на что-то.

Кирилл Казаков:

Помните эту историю шоковой терапии и пример Польши?

Игорь Брыло:

Да, мы не можем перейти этот барьер, потому что всегда на подсознательном уровне ты думаешь о том человеке, который придет в магазин. И мы должны быть в некой ответственности за это. Это первое. Второй момент – такого рода заявления, если он, государственный человек, считает адекватно так говорить про своих людей – ради бога, это их мнение. Я думаю, что у нас, наверное, изыскание внутренних резервов на производстве, на каких-то технологических операциях, на внутреннем своем резерве дисциплинированном. И, наверное, мы можем найти даже на этом 15-20 % улучшения, скажем так, финансового, экономического и так далее. То есть, в принципе, резервы есть.

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