Игорь Брыло: «Хочу успокоить всех, что пока до материального резерва очередь не доходит. Пока мы используем то, что у нас есть»

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющего порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты. Алена Сырова, СТВ:

У нас мирная страна, мирное небо. Но, наверное, все-таки есть НЗ, который мы не растрачиваем и ни в коем разе никому, даже особо голодающим, не будем передавать. Так или нет?

Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

НЗ вы какой имеете в виду? Алена Сырова:

То же зерно. Давайте начнем с главного – с хлеба. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы волнуемся, видя картинки из Германии, Испании, Италии. Алена Сырова:

Будет ли нам что есть? Кирилл Казаков:

Там покупают пасту, здесь покупают подсолнечное масло по бутылке в руки, рис. И вообще, просто продукты, грубо говоря, европейцы приходят в магазин и удивляются тому, что нет привычного. Вот мы можем с таким столкнуться? Игорь Брыло:

У нас есть такое понятие, как материальный резерв. И он присутствует у нас в стране. И он ежегодно обновляется, и он как раз у нас, наверное, его основное предназначение – в случае каких-то катаклизмов, непонятных ситуаций, непредвиденных ситуаций можно было этим резервом воспользоваться. Но я хочу успокоить всех, что пока до материального резерва очередь не доходит. Пока мы используем то, что у нас есть в наличии и так на наших предприятиях.

Кирилл Казаков:

Вот проводил Президент на прошлой неделе совещание, в том числе по посевной. У меня такая мысль родилась, что, наверное, в этом году наши сотрудники предприятий, не важно, какой собственности, работающие на земле, в принципе, выступают такими героями, которые действительно практически, как на войне. Потому что от этого кризиса… Или ладно, говоря о той истерии, которую нагнетают СМИ об этом продовольственном кризисе, зависит в том числе и наша безопасность. Вот они готовы? У нас посевная начинается без каких-то проблем? Все нормально? Люди готовы? Игорь Брыло:

Давайте вернемся к терминологии. Есть безопасность продовольственная. Хорошая формулировка, которая звучит. И вполне понятная для нашей страны, хочу сказать. И сейчас, когда вокруг происходят определенные события, наверное, начинаешь ценить то, что у тебя в стране есть. Что касается подготовки к весенней посевной кампании – уже можно сказать не подготовки, а уже ее, скажем так, активной фазе, именно вхождения в эту посевную кампанию. Я хочу сказать, что у нас, конечно, есть основные компоненты, на которые мы опираемся. Это накопление минеральных удобрений, топлива, обеспеченность кадрами, механизаторами. Техническая оснащенность наших единиц техники. И так далее. Мы готовы полностью, за исключением каких-то небольших шероховатостей. Что касается этих всех компонентов, они гораздо выше, чем уровень прошлого года. На сегодня у нас уже посеяно 85 тысяч ранних яровых, зернобобовых культур. В основном это, конечно, Брестская область, Гродно – потихоньку с юга подтягиваемся. Но это почти в четыре раза больше, чем мы стартанули в прошлом году. Алена Сырова:

А на выходе результат будет выше? Игорь Брыло:

Вы знаете что, амбициозные задачи мы себе поставили. 9 миллионов тонн зерна, хотя, в принципе, мы такой урожай получали несколько лет назад, пять миллионов тонн сахарной свеклы, более 700 тысяч тонн нам надо рапса, более 900 тысяч тонн картофеля и так далее.