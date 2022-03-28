Игорь Брыло: «Хочу успокоить всех, что пока до материального резерва очередь не доходит. Пока мы используем то, что у нас есть»
Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющего порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
У нас мирная страна, мирное небо. Но, наверное, все-таки есть НЗ, который мы не растрачиваем и ни в коем разе никому, даже особо голодающим, не будем передавать. Так или нет?
Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
НЗ вы какой имеете в виду?
Алена Сырова:
То же зерно. Давайте начнем с главного – с хлеба.
Кирилл Казаков, СТВ:
Мы волнуемся, видя картинки из Германии, Испании, Италии.
Алена Сырова:
Будет ли нам что есть?
Кирилл Казаков:
Там покупают пасту, здесь покупают подсолнечное масло по бутылке в руки, рис. И вообще, просто продукты, грубо говоря, европейцы приходят в магазин и удивляются тому, что нет привычного. Вот мы можем с таким столкнуться?
Игорь Брыло:
У нас есть такое понятие, как материальный резерв. И он присутствует у нас в стране. И он ежегодно обновляется, и он как раз у нас, наверное, его основное предназначение – в случае каких-то катаклизмов, непонятных ситуаций, непредвиденных ситуаций можно было этим резервом воспользоваться. Но я хочу успокоить всех, что пока до материального резерва очередь не доходит. Пока мы используем то, что у нас есть в наличии и так на наших предприятиях.
Кирилл Казаков:
Вот проводил Президент на прошлой неделе совещание, в том числе по посевной. У меня такая мысль родилась, что, наверное, в этом году наши сотрудники предприятий, не важно, какой собственности, работающие на земле, в принципе, выступают такими героями, которые действительно практически, как на войне. Потому что от этого кризиса… Или ладно, говоря о той истерии, которую нагнетают СМИ об этом продовольственном кризисе, зависит в том числе и наша безопасность. Вот они готовы? У нас посевная начинается без каких-то проблем? Все нормально? Люди готовы?
Игорь Брыло:
Давайте вернемся к терминологии. Есть безопасность продовольственная. Хорошая формулировка, которая звучит. И вполне понятная для нашей страны, хочу сказать. И сейчас, когда вокруг происходят определенные события, наверное, начинаешь ценить то, что у тебя в стране есть. Что касается подготовки к весенней посевной кампании – уже можно сказать не подготовки, а уже ее, скажем так, активной фазе, именно вхождения в эту посевную кампанию. Я хочу сказать, что у нас, конечно, есть основные компоненты, на которые мы опираемся. Это накопление минеральных удобрений, топлива, обеспеченность кадрами, механизаторами. Техническая оснащенность наших единиц техники. И так далее. Мы готовы полностью, за исключением каких-то небольших шероховатостей. Что касается этих всех компонентов, они гораздо выше, чем уровень прошлого года. На сегодня у нас уже посеяно 85 тысяч ранних яровых, зернобобовых культур. В основном это, конечно, Брестская область, Гродно – потихоньку с юга подтягиваемся. Но это почти в четыре раза больше, чем мы стартанули в прошлом году.
Алена Сырова:
А на выходе результат будет выше?
Игорь Брыло:
Вы знаете что, амбициозные задачи мы себе поставили. 9 миллионов тонн зерна, хотя, в принципе, мы такой урожай получали несколько лет назад, пять миллионов тонн сахарной свеклы, более 700 тысяч тонн нам надо рапса, более 900 тысяч тонн картофеля и так далее.
Кирилл Казаков:
А вот в экспортных цифрах? В этом году мы услышали, что более 6 миллиардов долларов мы заработали именно на поставках продовольствия.
Игорь Брыло:
6,7.
Кирилл Казаков:
То есть мы ожидаем больше в связи с тем, что, если на рынках возникает дефицит и потребность, и Президент тоже говорит: мы вкладывали в сельское хозяйство, и очень много 20 лет назад было людей, которые говорили о том, что Президент закапывает деньги просто в землю. А вдруг оказалось, что сначала сельское хозяйство, потом переработка – оно дало нам именно эти шесть миллиардов. Вторая нефть, по сути.
Игорь Брыло:
С учетом того, что мы прогнозируем увеличение объемов производства абсолютно по всем видам культур наших, понятно, что экспорт возрастет. Я вам приведу пример, допустим, январь, как мы сработали. Практически 30 % рост к уровню января прошлого года. То есть мы даже стартанули этот год, невзирая на 6,7 миллиарда, уже на 30 % выше прошлого года. Поэтому я понимаю, я глубоко убежден, что динамика эта у нас сохранится. И конечно, цифры по экспорту будут выше, нежели в прошлом году.
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