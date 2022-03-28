Доктор экономических наук о стабильности валюты: сейчас доллар потихоньку будет сходить с арены

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющегося порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Кирилл Казаков, СТВ:

У нас, в принципе, такая история нашей страны. Она заключается в том, что у нас есть один анекдот. Я уже вторую программу рассказываю: есть понятие – нет денег, второе понятие – совсем нет денег, и третье понятие – надо идти менять доллары. Алена Сырова, СТВ:

Белорус, да, понес доллар в банк. Кирилл Казаков:

У нас как бы такая история. И вдруг резко мы понимаем, что сейчас, по сути, идет слом этой мировой системы. Понятно, почему американцы цепляются за доллар. Можно долго рассказывать, какой там долг, кто печатает деньги, каким образом мы зависим. Но вдруг мы слышим от президента России, что газ и нефть будут покупать за рубль. Вопрос, Ирина Васильевна, на самом деле, мы сейчас увидели для людей одну штуку: доллар за четыре, прошла неделя – доллар за три. Кто-то был умнее. У меня тоже есть одна история, когда мой знакомый, пытаясь починить деталь в машине, заказал ее за 30 долларов. Ему сказали считать по девять рублей. Он говорит: почему? Риски закладываем.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Это мы уже пережили в 2011 году. А вы помните 2011 год, когда у нас проблемы с Россией возникли? И никто не знал, по какой цене был зафиксирован доллар. И его не было в банках. И поэтому все кинулись на черный рынок, и там тоже, вот как вы говорите, по девять. А тогда говорили, он стоил три с половиной тысячи. Тогда другие деньги были. Кирилл Казаков:

Потом восемь с чем-то, потом 11. Ирина Новикова:

Нет, восемь – это потом, а закладывали 20 тысяч. А потом, когда отпустили, он сразу раз, низко, восемь с половиной, а потом еще ниже – семь. Но потом, правда, стал расти, но то уже другой вопрос. Кирилл Казаков:

Что сейчас людям ждать? Мы все зависимы от доллара. Россияне тоже очень удивляются, потому что они считают на том же самом «Авито» и еще где-то, все в российских рублях. Мы привыкли к тому, что у нас есть доллар.