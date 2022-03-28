Андрей Русакович: ситуация на мировом продовольственном фронте внушает тревогу

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющего порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.

Алена Сырова, СТВ:

От повышения цен на продовольствие явно пострадают страны, которые и так не отличаются особо высоким уровнем жизни. Как считаете, может быть, есть те, кто все же от этого продовольственного бума получит выгоду?

Кирилл Казаков, СТВ:

Как мне кажется, мы.

Алена Сырова:

Мы всех не накормим.