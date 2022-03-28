Андрей Русакович: ситуация на мировом продовольственном фронте внушает тревогу

Новости Беларуси. Как инициаторы санкций оказываются заложниками своих решений? Какие сферы экономики в Беларуси нуждаются в защите? Чем государство может ответить на давление? Тему меняющего порядка в мире в прямом эфире ток-шоу «По существу» обсудили представители правительства, топ-менеджеры предприятий и экономические эксперты.
Алена Сырова, СТВ:
От повышения цен на продовольствие явно пострадают страны, которые и так не отличаются особо высоким уровнем жизни. Как считаете, может быть, есть те, кто все же от этого продовольственного бума получит выгоду?
Кирилл Казаков, СТВ:
Как мне кажется, мы.
Алена Сырова:
Мы всех не накормим.
Андрей Русакович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Ситуация на продовольственном фронте, если можно так выразиться, мировом, внушает тревогу и демонстрирует одну такую закономерность современного мира. Это хрупкую взаимосвязь между всеми компонентами, составляющими современного мира и так далее. То есть действительно, тут ситуация выходит на совершенно новый уровень. И в принципе, то, что было лет 10 назад по ценам, по ситуации, повторяется. Вопрос в том, как готовы те или иные страны и регионы к такому повороту событий. Беларусь – да, она готова, причем потому что планомерно развивали все компоненты сущностные. И вышли на тот уровень, который необходим в плане обеспечения продовольственной безопасности. Крупные игроки мировые, имеется в виду Европейский союз, Соединенные Штаты, Канада, Северная Америка. Отчасти, наверное, Китай, Индия, Австралия – они готовы тоже к такому повороту. Я приведу пример, потому что ЕС планомерно сокращал в последние годы посевные площади.
Кирилл Казаков:
Квотирование вводили.
Андрей Русакович:
Да. Квотирование и так далее. Это жесткое регулирование сельскохозяйственной политики так называемой сравнимо с советскими временами. Сейчас они приняли решение и уже те территории, которые раньше, собственно говоря, выводились из сельхозоборота, возвращаются. Но это время надо. Очень быстро реагируют рынки Канады, США и Австралии на эту ситуацию. Гораздо сложнее ситуация в регионе, например, Северной Африки, в Африке в целом.
Кирилл Казаков:
Они очень зависимы от пшеницы украинской.
Андрей Русакович:
Они зависимы от пшеницы украинско-российской. Этот сегмент традиционно из постсоветского пространства направлялся в те регионы. И там действительно ситуация очень-очень проблемная. Опять же, надо смотреть по итогам, как говорится, сейчас посевная, имеется в виду Россия, Украина – как сработают аграрии там, как другие рынки отреагируют, насколько будут восстановлены цепочки проплаты, соответствующая инфраструктура сработает и так далее. Тут вопросов достаточно много.
Игорь Брыло: «Хочу успокоить всех, что пока до материального резерва очередь не доходит. Пока мы используем то, что у нас есть» (здесь подробности).