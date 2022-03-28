Новости экономики за 28.03.2022

Готовы ли белорусские производители одежды заместить ушедшие с российского рынка бренды, сколько иностранцев сегодня оздоравливаются в белорусских санаториях и в каких сферах будут разработаны белорусско-российские программы импортозамещения? С деловым обзором дня в программе Новости «24 часа» на СТВ экономический обозреватель Наталья Надольская.

ТРЕЙДЕРЫ ПРЕДСКАЗАЛИ ЦЕНУ НЕФТИ ВЫШЕ 200 ДОЛЛАРОВ ЗА БАРРЕЛЬ ИЗ-ЗА «БОЙКОТА» РОССИИ Россия сможет поставлять нефть на Восток, если европейские страны откажутся от российского сырья. Такую возможность допустил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Стоимость нефти до конца года может вырасти свыше 200 долларов за баррель. Нефтетрейдеры отмечают, что российская нефть и нефтепродукты вряд ли вернутся в Европу в ближайшее время даже в случае заключения мирного соглашения между Москвой и Киевом. При этом заместить выпадающие поставки в краткосрочной перспективе не удастся даже американской нефтяной отрасли.