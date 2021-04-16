Роман Головченко: пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности
Новости Беларуси. О развитии белорусско-российских отношений и решении накопившихся вопросов говорили 16 апреля во Дворце Независимости. Александр Лукашенко встретился с председателем правительства России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Михаил Мишустин прибыл с визитом в нашу страну по поручению Владимира Путина, чтобы рассмотреть одну из важнейших проблем в повестке Союзного государства. Если вспомнить детали недавних переговоров в Сочи, то российский лидер предлагал направить в Минск Михаила Мишустина, чтобы обсудить и рассмотреть детали по сближению налогового законодательства.
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Кроме того, есть и другие вопросы, которые требуют решения. К примеру, улучшение показателей торгово-экономического сотрудничества. Товарооборот двух стран за 2020 год составил 29,5 миллиарда долларов. Цифра снизилась из-за пандемии, но шаг за шагом упущенное стороны наверстывают. Россия по-прежнему остается нашим основным торговым партнером.
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После встречи с Президентом Михаил Мишустин и Роман Головченко продолжили общение с участием уже членов делегаций. Известно, что пакет предложений по углублению интеграции Беларуси и России в высокой степени готовности. Об этом заявил премьер-министр Беларуси. Однако есть вопросы, по которым пока не достигнуто общее согласие.