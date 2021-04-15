Нацбанк: золотовалютные резервы Беларуси в конце 2021 года составят более 6 млрд долларов
Новости Беларуси. Золотовалютные резервы Беларуси к концу года составят более 6 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это будет покрывать порядка двух месяцев импорта товаров и услуг. Такую цифру 15 апреля озвучили в Нацбанке.
После исполнения всех внешних или внутренних обязательств наши золотовалютные резервы на начало месяца составили 6,9 миллиардов долларов.
Несмотря на сложности 2020 года, национальная экономика не накопила дисбалансы, которые вызывали бы у специалистов повышенную обеспокоенность. Но операционная среда под воздействием сформировавшихся неблагоприятных факторов и новых вызовов остается сложной и изменчивой.
Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:
По итогам 2020 года сальдо текущего счета платежного баланса страны составило минус 0,2 млрд долларов, улучшившись относительно 2019 года на 1 млрд долларов. Положительная динамика по текущему счету сформировалась прежде всего за счет внешнеторговой деятельности. Профицит внешней торговли товарами и услугами за прошлый год составил 1,9 млрд долларов.
По текущему году. За первых два месяца сальдо внешней торговли товарами и услугами сложилось на уровне +756 млн долларов. Экономика демонстрирует небольшой рост – 0,8 % за январь-февраль текущего года.
Поднимали сегодня вопрос, волнующий многих белорусов, – повышение ставки рефинансирования. Напомним, принято решение о повышении с 21 апреля ставки на 75 базисных пунктов до 8,5 %. Это связано со сдерживанием инфляции.
Обсуждали и ситуацию на депозитном рынке. С начала года отмечается приток рублевых вкладов населения. Динамика пополнения счетов в валюте пока остается отрицательной. В Нацбанке уверены, что задача по восстановлению сберегательного процесса не может быть решена сразу. Процесс требует времени.