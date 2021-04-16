Александр Лукашенко: где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Владимиром Путиным

Новости Беларуси. Президент Беларуси анонсировал встречу со своим российским коллегой. Она должна состояться на следующей неделе в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Михаил Мишустин: интеграция – это выгода, а ни в коем случае не какие-то поглощения, мы так это видим Об этом стало известно во время разговора Александра Лукашенко с премьер-министром России. В эти минуты встреча во Дворце Независимости продолжается.

Михаил Мишустин прибыл с визитом в нашу страну по поручению Президента России, чтобы рассмотреть одну из важнейших проблем в повестке Союзного государства. Кроме того, обсудили и другие насущные вопросы, такие как товарооборот, который восстанавливается после падения, связанного с пандемией, и восстановление транспортного сообщения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я думаю, что время всегда у нас спрессовано было – и в России, и в Беларуси всегда было нелегко. Но тем не менее времена нас подталкивают к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют. Ну, не накопились, но есть ряд проблем, которые надо решать. Мы готовы для того, чтобы искренне и честно, особенно с вами, обсудить эти проблемы.