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Александр Лукашенко: где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Владимиром Путиным

16 апреля 2021 11:14
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Новости Беларуси. Президент Беларуси анонсировал встречу со своим российским коллегой. Она должна состояться на следующей неделе в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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Об этом стало известно во время разговора Александра Лукашенко с премьер-министром России. В эти минуты встреча во Дворце Независимости продолжается.

Александр Лукашенко: где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Владимиром Путиным-1

Михаил Мишустин прибыл с визитом в нашу страну по поручению Президента России, чтобы рассмотреть одну из важнейших проблем в повестке Союзного государства. Кроме того, обсудили и другие насущные вопросы, такие как товарооборот, который восстанавливается после падения, связанного с пандемией, и восстановление транспортного сообщения.

Александр Лукашенко: где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Владимиром Путиным-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я думаю, что время всегда у нас спрессовано было – и в России, и в Беларуси всегда было нелегко. Но тем не менее времена нас подталкивают к тому, чтобы решать те проблемы, которые у нас существуют. Ну, не накопились, но есть ряд проблем, которые надо решать. Мы готовы для того, чтобы искренне и честно, особенно с вами, обсудить эти проблемы.

Александр Лукашенко: где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Владимиром Путиным-7

Мы вчера с Путиным договорились о нашем графике работы по многим вопросам. Где-то в конце апреля, скорее всего 22-го, мы встретимся в Москве с Президентом. Это будет такая серьезная встреча по обсуждению тех или иных проблем, сегодня принято такое решение. Потом мы проведем Форум регионов с вами, вы знаете, это Подмосковье. Потом – союзный Совмин, а потом – сентябрь-октябрь, договоримся ближе по обстановке – Высший государственный совет. Ну, и нам надо этот Высший госсовет отметить хорошим движением в рамках Союзного государства. Вот такие договоренности у меня были с Президентом России за последние два дня.

# Беларусь-Россия # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Роман Головченко # Михаил Мишустин # Фотофакт

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