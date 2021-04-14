Новости экономики за 14.04.2021

Новости Беларуси. Как в ближайшее время изменится ставка рефинансирования? Как эксперты объясняют очередной скачок стоимости цифровой валюты и почему китайское правительство и глава дипломатической миссии придают особое значение развитию биржевой торговли?

БИРЖЕВОЙ ОБОРОТ БЕЛАРУСИ С КИТАЕМ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ДОСТИГ 7,5 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ

Об укреплении торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Китаем 14 апреля говорили в Минске. Посол этой страны посетил Белорусскую универсальную товарную биржу.

Это своего рода показатель того, что китайское правительство и глава дипломатической миссии придают особое значение биржевой торговле. Еще два года назад на биржевых торгах не было ни одной китайской компании. Сегодня их уже 40, в том числе два китайских брокера. Если за 2020 год биржевой товарооборот с Китаем составлял 13,5 миллиона долларов, то только за первый квартал 2021-го он уже достиг 7,5 миллиона долларов.

Председатель БУТБ: «Биржа своими механизмами упростила поиск партнеров на белорусском рынке»

Одна из приоритетных задач на этот год – увеличение доли китайских компаний в биржевом товарообороте. Для этого расширяется не только круг участников торгов из Китая, но и ассортимент товаров. В 2021 году наряду с пиломатериалами стартовали экспортные сделки по таким перспективным позициям, как рапсовое масло, сухое молоко и сахар. За пандемийный год эффективность биржевых торгов выросла многократно.

Посол Китая в Беларуси: товарная биржа играет активную роль во время пандемии