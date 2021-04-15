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Новости экономики за 15.04.2021

15 апреля 2021 16:18
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Новости Беларуси. Почему продавать белорусские сладости на российский рынок будет прибыльнее? Как система быстрых платежей позволит россиянам отправлять деньги в Беларусь? 

Наталья Надольская с новостями деловой сферы в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

РОССИЯНЕ СМОГУТ ОТПРАВЛЯТЬ ДЕНЬГИ В БЕЛАРУСЬ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА 

Новости экономики за 15.04.2021-1

Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Беларусь по Системе быстрых платежей. Это сервис, который позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Переводить можно до 100 тысяч российских рублей в месяц без комиссии. При этом средства зачисляются на счет получателя в течение нескольких секунд. Также с помощью Системы быстрых платежей можно оплачивать покупки посредством QR-кода. 

Сколько будет стоить билет? Между Минском и Москвой запустят поезд «Ласточка» (здесь подробности). 

# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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