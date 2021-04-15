Новости экономики за 15.04.2021

Клиенты российских банков смогут отправлять переводы в Беларусь по Системе быстрых платежей. Это сервис, который позволяет мгновенно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе или другим лицам вне зависимости от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя. Для этого необходимо, чтобы эти банки были подключены к системе. Переводить можно до 100 тысяч российских рублей в месяц без комиссии. При этом средства зачисляются на счет получателя в течение нескольких секунд. Также с помощью Системы быстрых платежей можно оплачивать покупки посредством QR-кода.

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