Роботы на каждом шагу! Какие разработки презентовали на экономическом форуме в Питере?

Разговор о белорусско-российском сотрудничестве, который начался в Иркутске, подхватили и в Санкт-Петербурге, где прошел большой экономический форум, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. Журналисты называли его антисанкционным. Действительно, Запад сделал многое, чтобы все, кто ему не угоден, сплотились и выступили одним экономическим фронтом. Ну и прозападный дух, которым раньше был окутан петербургский форум, кажется, покидает его стены, если не навсегда, то надолго. Эта идея исходит даже из темы форума, который в этом году посвятили поискам основы много полярного мира и формированию новых точек роста. В своем выступлении Владимир Путин говорил о новом положении мировых дел, когда страны, которые еще недавно выступили лидерами, пытаются всеми правдами и не правдами сохранять роль гегемона. Но это дается им все сложнее и сложнее, что, конечно, приводит к столкновениям и появлению все новых и новых вызовов и в экономике, и в обороне, и в финансах. Выстоять в этом глобальном переделе в одиночку, наверное, невозможно. А потому на повестке усиление партнерских отношений. Что касается Минска и Москвы, то в этом плане много сигналов поступало и с полей петербургского форума. В Северной столице России работал Константин Герцев, который наблюдал за официальной частью переговоров и за тем, что происходит в кулуарах форума.

Оно и понятно, почему Петербургский экономический форум проходит аж четыре дня. Запомнить все маршруты и рассмотреть каждый стенд за один день явно не выйдет. Павильоны российских регионов и компаний буквально пестрят своими новинками, соблазняя на очередное фото – это ли не настоящий маркетинг.

Роботы тут вообще чуть ли не на каждом шагу. Одни раздают мороженое, другие доставляют почту, а кто-то просто танцует под техно. Смоленская область и вовсе оживила свою звездную легенду – первого космонавта планеты Юрия Гагарина.

Константин Герцев, корреспондент:

Самый популярный персонаж этого форума – робот Женя. Какие только вопросы ни задавали ему за эти дни. Тема санкций здесь буквально витает в воздухе, а ее главный продукт – импортозамещение – можно даже потрогать руками. Российские корпорации одна за одной презентовали свои последние разработки, взять те же автомобили, правда, колеса растут все из той же Поднебесной.

Геннадий Зюганов, лидер Коммунистической партии России:

Те, кто сбежал с нашего рынка – глупые люди. Потому что с такими ресурсами, с такой историей, как у России, с такими геополитическими друзьями, как Китай, Индия, арабский мир, Африка, Латинская Америка, нужно дружить и работать. Дмитрий Крутой: Ростовская область станет хабом белорусской техники для соседей региона. Подробности. Ориентиры на будущее пытались очертить и на круглом столе Союзного государства, и на таком же уже в границах ЕАЭС. Суть узрел и Президент России, отвечая на вопросы иностранных журналистов с высоты птичьего полета.

Владимир Путин, Президент России:

У нас все получается, мы делаем это исходя из настроений наших народов, делаем это очень спокойно и аккуратно. Всегда при решении любого вопроса и при любом шаге в этом направлении сморим на наши интересы. Минэнерго Беларуси и России парафировали планы по формированию объединенных рынков электроэнергии и газа. Читайте здесь.

Питерский форум – это еще и первый выход в свет обновленного правительства России. Экс-губернатор Хабаровского края Дегтярев всегда был ценителем белорусского. Таким он и остался уже в должности министра спорта.

Михаил Дегтярев, министр спорта России:

Будет поддерживать, уверен, все контакты с Беларусью новый глава региона Дмитрий Демешин. Уверен, преемственность будет. Я ему буду где-то помогать, если будет обращаться. Но в целом ничто не пропадет. Уверен, что осенью пройдут Дни Хабаровского края в Могилевской области Беларуси.

Константин Герцев:

Объявить режим тишины на форуме, пожалуй, может лишь выступление Президента России. Оно из года в год собирает многомиллионную аудиторию и всегда богато на красноречивые выражения. Этот раз не исключение. В центре внимания строительство многополярного мира и борьба за независимость России во всех ее проявлениях. Главный посыл Президента России, пожалуй, можно описать одной фразой: кто не с нами, тот против нас. При этом настроение присутствующих в зале совсем не пессимистическое. В ходу и политический юмор, например, от небезызвестного нам Президента Зимбабве.

Эммерсон Мнангагва, Президент Зимбабве:

Если кому-то хочется гиену, мы можем вам ее подарить.