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Нигерия подписала с Беларусью дорожную карту о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

07 июня 2024 16:49
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Несмотря на все препоны, страны, где знают, что многое зависит от продовольственной безопасности, все активнее идут на контакт с Беларусью. Поставка сырья и техники, обучение кадров – Нигерия подписала с нашей страной дорожную карту о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Нигерия подписала с Беларусью дорожную карту о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства-1

Речь идет как о поставках нашего сырья и готовой продукции, так и про экспорт техники. В настоящее время наши специалисты прорабатывают пилотный проект по механизации сельского хозяйства Нигерии. Так, в течение ближайших пяти лет в эту африканскую страну уедет более 2 тысяч тракторов и порядка 10 тысяч единиц навесной техники.

Нигерия подписала с Беларусью дорожную карту о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства-4

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:
Документ наполнен конкретными действиями и был принят в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита министра в Республику Беларусь. Хотелось бы отметить, что данный документ является программным, там реально содержатся те конкретные пункты, которые увеличат наш товарооборот и помогут обрести продовольственную независимость для Нигерии.

Нигерия подписала с Беларусью дорожную карту о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства-7

Учитывая высокий потенциал экономики Нигерии, эта страна крупнейшая в западной Африке. Ставку наши специалисты делают не только на экспорт техники, но и на создание сопутствующей инфраструктуры: обеспечение наших агрегатов запчастями, сервисное и гарантийное обслуживание, обучение местных специалистов. Именно такого подхода придерживаются белорусские заводы при организации поставок продукции на Африканский континент.

# Беларусь-Нигерия # Экономика # Сергей Лукашевич

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