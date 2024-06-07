Нигерия подписала с Беларусью дорожную карту о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства

Несмотря на все препоны, страны, где знают, что многое зависит от продовольственной безопасности, все активнее идут на контакт с Беларусью. Поставка сырья и техники, обучение кадров – Нигерия подписала с нашей страной дорожную карту о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Речь идет как о поставках нашего сырья и готовой продукции, так и про экспорт техники. В настоящее время наши специалисты прорабатывают пилотный проект по механизации сельского хозяйства Нигерии. Так, в течение ближайших пяти лет в эту африканскую страну уедет более 2 тысяч тракторов и порядка 10 тысяч единиц навесной техники.

Сергей Лукашевич, первый заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Документ наполнен конкретными действиями и был принят в развитии тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе визита министра в Республику Беларусь. Хотелось бы отметить, что данный документ является программным, там реально содержатся те конкретные пункты, которые увеличат наш товарооборот и помогут обрести продовольственную независимость для Нигерии.