Минэнерго Беларуси и России парафировали планы по формированию объединённых рынков электроэнергии и газа

Министерства энергетики Беларуси и России парафировали планы по формированию объединенных рынков электроэнергии и газа. Документы завизированы на полях Петербургского международного экономического форума. Сегодня, 6 июня, на нем звучит союзная повестка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За тематическим круглым столом подвели итоги 25-летней работы белорусско-российского интеграционного объединения и обозначили новые задачи. Промышленная, продовольственная, энергетическая безопасность – точек соприкосновения более чем достаточно. За последние три санкционных года наши страны демонстрируют образцовое всестороннее сотрудничество. Это подтверждает и рост количества совместных проектов, и двусторонняя политика их финансовой поддержки. Кратно сократилось и количество правовых пробелов.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России:

Те социальные эффекты, о которых я сегодня говорил на круглом столе, которые граждане наши, может быть, не видят, многие вещи, это и в плане трудоустройства, и обучения, получения медицинской помощи, они уже представляются как само собой разумеющиеся, принимаются как данность. А за этим на самом деле стоит огромный труд по гармонизации и унификации законодательства.

Работа белорусской делегации на Петербургском экономическом форуме имеет стратегический характер. В рамках двухсторонних встреч уже подписан ряд соглашений с российскими регионами о поставках продукции и участии в проектах федерального значения.