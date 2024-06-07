Дмитрий Крутой: Ростовская область станет хабом белорусской техники для соседей региона

Перенесемся на поля Петербургского международного экономического форума. Одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире на этот раз объединило 17 тысяч участников из 130 стран. Сегодня, 7 июня, в северной столице России главенствовала интеграционная повестка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент: День пленарного заседания богат на присутствие руководителей разного калибра. Белорусская делегация не могла этим не воспользоваться. Посол Дмитрий Крутой провел ряд переговоров с губернаторами российских областей. В сфере интересов состояние текущих проектов, а также расширение сотрудничества. В частности, за счет открытия новых дилерских центров техники, а также совместной работе в микроэлектронике, станкостроении, гуманитарных и социальных вопросах. Например, товарооборот между нашей страной и Ростовской областью за последние два года увеличился вдвое, при этом для придания импульса союзной кооперации уже в ближайшее время в Ростове-на-Дону откроется белорусское генеральное консульство.

Дмитрий Крутой, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России: Уже сегодня в различных сегментах: и грузовая, и пассажирская, и коммунальная, дорожная техника – наши производители белорусские широко представлены в регионе. Но сегодня Ростовская область станет хабом и для всех соседей. Это будет самый современный мультибрендовый центр белорусских производителей в этой части России.

Еще один давний партнер Беларуси – Краснодарский край. Несмотря на сильный сельскохозяйственный блок, здесь готовы кратно наращивать сотрудничество в этом направлении – как за счет техники, так и продуктов питания. Интересует российских коллег и наш опыт развития санаторно-курортного комплекса. На фоне переориентации туристов за три года регион увеличил номерной фонд минимум в три раза.

Вениамин Кондратьев, губернатор Краснодарского края России:

Уже к концу года завершим строительство цеха по сборке жаток. И даже планируем где-то 150 жаток уже выпустить. И это тоже очень важно, потому что это первые шаги, которые подчеркивают результативность дорожной карты в наших партнерских отношениях.

Подводить итоги работы белорусской делегации в Петербурге пока рано, завтра, 8 июня, форум продолжит свою работу. Но, пожалуй, уже точно можно сказать, что мы убедились в интересе к нашим предложениям со стороны российских партнеров. Причем не только по вопросам поставок техники и продовольствия, но и по более масштабным проектам. Нас готовы здесь слушать и слышать.