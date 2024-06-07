Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. Какие вопросы обозначил российский лидер?

Перенесемся на поля Петербургского международного экономического форума. Одно из самых масштабных и значимых деловых событий в мире на этот раз объединило 17 тысяч участников из 130 стран. Сегодня, 7 июня, в северной столице России главенствовала интеграционная повестка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Санкт-Петербурге работает наша съемочная группа. Все подробности узнаем у Константина Герцева в прямом включении. Коллега, приветствуем!

Константин Герцев, корреспондент:

Добрый вечер, студия. Главное событие третьего дня Петербургского форума – пленарное заседание с участием Владимира Путина. Продлилось оно более трех часов. По факту президент России задал тон, ориентиры работы всей машине государственного управления, бизнесу, партнерам. Прозвучали основные экономические результаты. Много было сказано о строительстве многополярного мира, противостоянии с Западом и тех мерах, которые стоит предпринимать. Основной тезис – открытость России к диалогу и сотрудничеству, а также готовность поддерживать общие ценности. Для Беларуси очень важен блок вопросов, прозвучавший в рамках работы Евразийского пространства. Россия и дальше будет отдавать ему основной приоритет – не раз подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин, президент России:

Мы продолжаем результативно работать с партнерами по ЕврАзЭс, обеспечивая баланс интересов всех участников. В прошлом году совокупный ВВП стран союза вырос на 3,8 %.

Тема Евразийского объединения сегодня звучала и в более узком формате. Управленцы, представляющие все страны-участницы, подвели итоги 10 лет после подписания договора о создании ЕАЭС. Помимо общей положительной оценки, прозвучали и моменты недоработки. Говоря кратко, надо увеличивать обороты и работать над снятием лишних ограничений. Все средства и, главное, желание имеется. Дмитрий Крутой: Ростовская область станет хабом белорусской техники для соседей региона. Читайте здесь.