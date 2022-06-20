«Рисковать очень стрёмно в данной ситуации». Как санкции заставили бизнесменов пользоваться наличными?

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики. Алена Сырова, СТВ:

Нововведение, возможность получения средств наличными, вызвало наибольшую дискуссию. Многие говорят о том, что это непрозрачно, будут спекуляции. Без этого никак не обойтись? Как эта схема вообще будет действовать?

Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:

Давайте вернемся к тому, как работает штаб. Штаб состоит из двух частей. Есть экспертная группа, которая собирает информацию по стране. Доходит вплоть до обращений граждан, которые приходят на имя премьер-министра. Правительства. Администрации Президента. Эксперты отсматривают ту ситуацию, которая сегодня наиболее актуальна. После того как эта ситуация рассматривается, выносится, Совет министров готовит предложение для рассмотрения аттестационного штаба. Раньше было на ежедневной основе, сейчас – три раза в неделю. По сути, ежедневно, работа идет постоянная. Далее готовится для премьер-министра доклад по той ситуации, которая есть на сегодня. И дальше делается следующее. Есть ряд решений, которые нужно принять немедленно. 48 часов идет на рассмотрение и 48 часов на принятие решения, вплоть до постановления правительства. Все курирует лично премьер-министр, и это совместная работа Администрации Президента и Правительства.

Кирилл Казаков, СТВ:

Но это компетенция исключительно исполнительной власти? Здесь наш парламент никоим образом не задействован? Андрей Мицкевич:

Мы постоянно консультируемся с парламентом. У нас идет обратная связь с каждым из регионов Республики Беларусь. Мы готовы рассматривать предложения вплоть до предложений граждан, чтобы улучшить ситуацию, чтобы мы могли купить все что хотим продать и заработать, найти логистику. И теперь мы возвращаемся к наличным деньгам. Вопрос наличных денег касается только экспортно-импортных операций. В том варианте, когда у нас сегодня многие банки заблокировали взаимоотношения с гражданином Беларуси. То есть я директор белорусского предприятия, у меня открыты счета в Латвии, Литве, Эстонии. Мне все банки говорят: давайте ради комплаенса нашего банка закроем вам счета. Вы в нашем товарообороте имеете 1-2 %. И нам рисковать с теми санкциями, которые могут быть от американцев, европейцев, канадцев, англичан, очень стремно в данной ситуации. Поэтому мы счета закрываем. И у нас прекращаются связи по купле-продаже товаров.

Кирилл Казаков:

А контрагенты там существуют? Андрей Мицкевич:

Контрагенты существуют. С нами хотят рассчитаться, купить товары. То есть это в основном касается недружественных стран. Для этого мы говорим: в таком варианте мы считаем, что наши субъекты хозяйствования могут пойти, снять деньги наличными, вывезти их за пределы, купить то, что им нужно, привезти и оприходовать эти деньги. Когда приходит покупатель, он говорит: я хочу купить трактора для Литвы, допустим. Пожалуйста, литовец, приезжай, декларируй деньги, положи на счет, оплати нам, забери трактор – и вперед. Это механизм расчета, потому что те санкции, которые у нас были в 2010 году, у России в 2014-м не останавливали финансовую деятельность. Сейчас подход глобальный – остановить любыми путями торговые операции. Кирилл Казаков:

Больше 10 тысяч санкций возложено на Россию и на Беларусь.