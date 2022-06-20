Татьяна Лугина: «Очень важно поддержать предприятия оборотными средствами»

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте на примере концерна «Беллегпром». Без каких нововведений совсем никак нельзя было? Топ-3 самых важных.
Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:
Что такое оперативно-ситуационный штаб и чем он отличается от тех штабов, которые были раньше? Так получилось, что в 2020 году я была участницей штаба, который тоже был на базе Совмина создан. Мы тогда решали вопросы оперативного влияния на ситуацию в стране по борьбе, по поддержанию здоровья, по насыщению рынка защитными средствами. Тогда этот штаб носил больше организационный характер. Он меньше затрагивал наши нормативные законодательные акты, все постановления, указы, по каким правилам и законам живет страна – тогда это особо не касалось и не затрагивало. Нам необходимо было просто быстро и одномоментно решать вопросы здоровья нации. Каждый день мы старались сохранять экономику, чтобы предприятия работали, чтобы защитить здоровье населения. Сейчас это абсолютно другая история. Сейчас это глобальный вызов нашей стране, который касается экономики, ведения бизнеса, экономической безопасности. Главная задача этого штаба – это от частного случая до масштабных каких-то заявок влиять на законодательную, в том числе, систему страны. И особенно, на мой взгляд, сегодня полномочия есть у этого штаба, они даны Президентом. Менять в оперативном времени, издавая локальные документы и постановления Совета министров, которые будут регулировать настройку бизнеса в новых реалиях, когда ограничены банки, когда кому-то логистика работу затормозила, но она всем повлияла на себестоимость и затраты. Поэтому сегодняшний штаб наделен большими полномочиями, возможностями, задачами. Это, на мой взгляд, работает успешно. Вы видите: начинали они каждый день…
Кирилл Казаков, СТВ:
А сколько человек в штабе?
Татьяна Лугина:
Цифра, наверное, плавающая.
Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:
Есть постоянная цифра, 20 человек, по-моему.
Кирилл Казаков:
Представлены все ведомства, которые заинтересованы.
Татьяна Лугина:
Вы спросили про топ-3 решений штаба. На мой взгляд, в нашей системе легкой промышленности реструктуризация, возможность помочь предприятиям оборотными средствами, которые по определенным причинам в марте-апреле, когда были колебания курса, когда каждое предприятие потеряло достаточно оборотных средств, чтобы продолжить экономику, чтобы этот импульс бизнеса, который был задан уже в прошлом году и вроде как отрасль набрала темпы, а вот после 24 февраля произошел некий спад. Безусловно, очень важно поддержать предприятия оборотными средствами. То, что дали льготы и неиндексация энергетики – для наших предприятий это тоже важно. То есть то, что позволило государству не индексировать вновь образовавшийся долг за энергетику либо уже существующий. У каждого предприятия история своя. То, что пошел штаб на эти решения, то, что позволило экономике как-то поддержать через этот механизм, – это тоже очень важно.
Наличные деньги. Есть разные контрагенты, бизнесы. Сегодня есть живые примеры, когда та же Прибалтика, Литва, Латвия, приезжают на наш Оршанский льнокомбинат или на базы «Текстильторг» и покупает нашу продукцию. И они хотят увеличивать объемы, но из-за сложных расчетов многие бизнесы сжались, сейчас начинается раскрытие взаимоотношений через новые системы взаимодействия.
Белорусская экономика вернулась в 1990-е? Ответила Надежда Лазаревич (здесь подробности).