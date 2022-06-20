Татьяна Лугина: «Очень важно поддержать предприятия оборотными средствами»

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики. Алена Сырова, СТВ:

Давайте на примере концерна «Беллегпром». Без каких нововведений совсем никак нельзя было? Топ-3 самых важных.

Татьяна Лугина, председатель концерна «Беллегпром»:

Что такое оперативно-ситуационный штаб и чем он отличается от тех штабов, которые были раньше? Так получилось, что в 2020 году я была участницей штаба, который тоже был на базе Совмина создан. Мы тогда решали вопросы оперативного влияния на ситуацию в стране по борьбе, по поддержанию здоровья, по насыщению рынка защитными средствами. Тогда этот штаб носил больше организационный характер. Он меньше затрагивал наши нормативные законодательные акты, все постановления, указы, по каким правилам и законам живет страна – тогда это особо не касалось и не затрагивало. Нам необходимо было просто быстро и одномоментно решать вопросы здоровья нации. Каждый день мы старались сохранять экономику, чтобы предприятия работали, чтобы защитить здоровье населения. Сейчас это абсолютно другая история. Сейчас это глобальный вызов нашей стране, который касается экономики, ведения бизнеса, экономической безопасности. Главная задача этого штаба – это от частного случая до масштабных каких-то заявок влиять на законодательную, в том числе, систему страны. И особенно, на мой взгляд, сегодня полномочия есть у этого штаба, они даны Президентом. Менять в оперативном времени, издавая локальные документы и постановления Совета министров, которые будут регулировать настройку бизнеса в новых реалиях, когда ограничены банки, когда кому-то логистика работу затормозила, но она всем повлияла на себестоимость и затраты. Поэтому сегодняшний штаб наделен большими полномочиями, возможностями, задачами. Это, на мой взгляд, работает успешно. Вы видите: начинали они каждый день… Кирилл Казаков, СТВ:

А сколько человек в штабе? Татьяна Лугина:

Цифра, наверное, плавающая. Андрей Мицкевич, генеральный директор ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»:

Есть постоянная цифра, 20 человек, по-моему.