Белорусская экономика вернулась в 1990-е? Ответила Надежда Лазаревич

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

Кирилл Казаков, СТВ:

Замораживание арендной ставки, послабление в инвестициях в получении кредитов, получение экспортных денег наличкой. А не возвращение ли это в 1990-е?