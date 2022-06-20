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Белорусская экономика вернулась в 1990-е? Ответила Надежда Лазаревич

20 июня 2022 16:26
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Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.

Кирилл Казаков, СТВ:
Замораживание арендной ставки, послабление в инвестициях в получении кредитов, получение экспортных денег наличкой. А не возвращение ли это в 1990-е?

Белорусская экономика вернулась в 1990-е? Ответила Надежда Лазаревич-1

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Нет, это не возвращение в 1990-е. Это, наоборот, оперативное принятие решения. Мы слышим нашу сферу бизнеса, мы хотим быть партнерами. То есть правительство, местные органы власти хотят быть партнерами с нашим бизнесом. Все их запросы, которые мы аккумулируем, их тысячи. Мы встречаемся с различными субъектами хозяйствования, слушаем их проблемы, пытаемся соединить и вывести те необходимые документы, которые помогут либо в моменте, либо в стратегическом порядке дальше нашему бизнесу развиваться и производить продукт.

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# Экономика # Экономика # Кирилл Казаков # Надежда Лазаревич # Фотофакт

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