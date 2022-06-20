Белорусская экономика вернулась в 1990-е? Ответила Надежда Лазаревич

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики.
Кирилл Казаков, СТВ:
Замораживание арендной ставки, послабление в инвестициях в получении кредитов, получение экспортных денег наличкой. А не возвращение ли это в 1990-е?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Нет, это не возвращение в 1990-е. Это, наоборот, оперативное принятие решения. Мы слышим нашу сферу бизнеса, мы хотим быть партнерами. То есть правительство, местные органы власти хотят быть партнерами с нашим бизнесом. Все их запросы, которые мы аккумулируем, их тысячи. Мы встречаемся с различными субъектами хозяйствования, слушаем их проблемы, пытаемся соединить и вывести те необходимые документы, которые помогут либо в моменте, либо в стратегическом порядке дальше нашему бизнесу развиваться и производить продукт.
«Всё так плохо? У нас ЧП или что?» Зачем создали оперативно-ситуационный штаб при Совмине – читайте здесь.