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Новости экономики за 20.06.2022

20 июня 2022 15:51
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Импортозамещение в Беларуси набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам года наша страна закроет свои потребности на 4,5 миллиарда долларов. Поможет Россия. Беларусбанк снова в деле кредитования. Процентные ставки приятно удивят. И 100-рублевка, которая меняется не ради дизайна, а ради безопасности.

Обо всем подробнее – наш экономический обозреватель Наталья Надольская.

НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОДАЖИ МЯСА ДЕШЕВЛЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ. БУТБ ВВЕЛА ЦЕНОВОЙ КОРИДОР ПРИ ЭКСПОРТЕ

Новости экономики за 20.06.2022-1

В условиях повышенного спроса на продовольственные товары на мировых рынках товарная биржа впервые вводит торговый ценовой коридор с фиксированной нижней границей в отношении экспортируемого мяса.

Таким образом, чтобы не допустить продажи мяса дешевле его рыночной стоимости, биржа устанавливает для компаний-экспортеров ценовой ориентир, который они обязаны учитывать. Разумеется, в дальнейшем в случае изменения конъюнктуры граница коридора будет корректироваться.

С начала года экспортные поставки мясной продукции через БУТБ увеличились в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольший объем продаж пришелся на охлажденную и замороженную говядину, а основными рынками сбыта были Россия, Казахстан и Польша.

ИТАЛИЯ МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ ПО ГАЗУ, ЕСЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ СОХРАНЯТСЯ

Новости экономики за 20.06.2022-4

Италия может объявить чрезвычайную ситуацию по газу, если ограничения поставок из России сохранятся. На долю газа приходится около 40 % производства электроэнергии в Италии, которая затем используется компаниями и домохозяйствами. Уже на этой неделе страна может приступить к увеличению мощности шести угольных электростанций, которые уже работают в Италии, но должны быть закрыты к 2025 году для достижения целей по борьбе с изменением климата. План действий Италии на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с природным газом, может также включать обращение к компаниям с просьбой добровольно ограничить потребление энергии.

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# Экономическая рубрика # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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