Новости экономики за 20.06.2022

Импортозамещение в Беларуси набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам года наша страна закроет свои потребности на 4,5 миллиарда долларов. Поможет Россия. Беларусбанк снова в деле кредитования. Процентные ставки приятно удивят. И 100-рублевка, которая меняется не ради дизайна, а ради безопасности.

В условиях повышенного спроса на продовольственные товары на мировых рынках товарная биржа впервые вводит торговый ценовой коридор с фиксированной нижней границей в отношении экспортируемого мяса.

Таким образом, чтобы не допустить продажи мяса дешевле его рыночной стоимости, биржа устанавливает для компаний-экспортеров ценовой ориентир, который они обязаны учитывать. Разумеется, в дальнейшем в случае изменения конъюнктуры граница коридора будет корректироваться.

С начала года экспортные поставки мясной продукции через БУТБ увеличились в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольший объем продаж пришелся на охлажденную и замороженную говядину, а основными рынками сбыта были Россия, Казахстан и Польша.

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