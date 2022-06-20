Новости экономики за 20.06.2022

Импортозамещение в Беларуси набирает обороты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По итогам года наша страна закроет свои потребности на 4,5 миллиарда долларов. Поможет Россия. Беларусбанк снова в деле кредитования. Процентные ставки приятно удивят. И 100-рублевка, которая меняется не ради дизайна, а ради безопасности.
Обо всем подробнее – наш экономический обозреватель Наталья Надольская.
НЕ ДОПУСТИТЬ ПРОДАЖИ МЯСА ДЕШЕВЛЕ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ. БУТБ ВВЕЛА ЦЕНОВОЙ КОРИДОР ПРИ ЭКСПОРТЕ
В условиях повышенного спроса на продовольственные товары на мировых рынках товарная биржа впервые вводит торговый ценовой коридор с фиксированной нижней границей в отношении экспортируемого мяса.
Таким образом, чтобы не допустить продажи мяса дешевле его рыночной стоимости, биржа устанавливает для компаний-экспортеров ценовой ориентир, который они обязаны учитывать. Разумеется, в дальнейшем в случае изменения конъюнктуры граница коридора будет корректироваться.
С начала года экспортные поставки мясной продукции через БУТБ увеличились в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Наибольший объем продаж пришелся на охлажденную и замороженную говядину, а основными рынками сбыта были Россия, Казахстан и Польша.
ИТАЛИЯ МОЖЕТ ОБЪЯВИТЬ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ СИТУАЦИЮ ПО ГАЗУ, ЕСЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОСТАВОК ИЗ РОССИИ СОХРАНЯТСЯ
Италия может объявить чрезвычайную ситуацию по газу, если ограничения поставок из России сохранятся. На долю газа приходится около 40 % производства электроэнергии в Италии, которая затем используется компаниями и домохозяйствами. Уже на этой неделе страна может приступить к увеличению мощности шести угольных электростанций, которые уже работают в Италии, но должны быть закрыты к 2025 году для достижения целей по борьбе с изменением климата. План действий Италии на случай чрезвычайных ситуаций, связанных с природным газом, может также включать обращение к компаниям с просьбой добровольно ограничить потребление энергии.
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Импортозамещение в Беларуси. По итогам года выпустят продукции на 4,5 млрд долларов