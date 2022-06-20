«Всё так плохо? У нас ЧП или что?» Зачем создали оперативно-ситуационный штаб при Совмине

Новости Беларуси. Маршрут к финансовому росту. Что Беларусь делает для развития бизнеса? Топ-менеджеры предприятий и предприниматели в ток-шоу «По существу» обсудят, работают ли меры по поддержке экономики. Кирилл Казаков, СТВ:

Оперативно-ситуационный штаб – это вообще такое МЧСовское название, милицейское. И вдруг резко в Совмине. Что это, зачем? Все так плохо? У нас ЧП или что? Как это объяснить людям?

Дмитрий Ярошевич, заместитель министра экономики Беларуси:

Такой штаб – это нормальная реакция на ту ситуацию, которая сложилась у нас. Буквально сразу после объявления специальной военной операции, после начала введения этих санкций было принято решение о создании такого штаба. Поскольку эта незаметность, то, что люди ходят в магазин, продукты есть – это работа всех ветвей власти: исполнительной ветви власти на уровне исполкомов, правительства, поэтому этот штаб – это нормальная рутинная работа. Да, пришлось немножко больше трудиться, потому что вызовов больше. Алена Сырова, СТВ:

Мы уже два года, даже больше, живем в ковидной ситуации. По факту все ограничения и разрушения привычных логистических цепочек начались не в феврале. Потом был август 2020-го, попытка научить нас жизни путем санкций. Наверняка вы тоже приспосабливались, понимали, что дальше будет жестче. Почему этот штаб был создан именно сейчас как реакция на эти очередные пакеты санкций?

Дмитрий Ярошевич:

На самом деле, как только ситуация начала меняться (будь то ковид или еще что-то), похожие штабы создавались, просто не было такой публичности. На уровне ведомственных органов, Министерства экономики, рабочей группы по преодолению той или иной ситуации. Но здесь мы хотели именно послать импульс общественности. Мы должны были убедить. В принципе, думаю, у нас это получилось. Убедить в том числе наших граждан, что мы не пытаемся замалчивать ситуацию, она достаточно серьезная. Для этого мы создаем решительный орган, поскольку все, что принимается на штабе, – этот режим был круглосуточным. Кирилл Казаков:

Решения быстрее принимаются?

Дмитрий Ярошевич:

Совершенно верно. Он для этого и принимался. Если ситуация с ковидом, началом санкций была более просчитываемая, поскольку решения принимались, но отложенно, то здесь мы действуем практически сиюминутно. Принимается решение, мы получаем какую-то информацию о том, что то или иное ограничение начинает действовать, и нам нужно мгновенно ответить. Алена Сырова:

Кто входит в этот штаб?