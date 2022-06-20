Импортозамещение в Беларуси. По итогам года выпустят продукции на 4,5 млрд долларов

Новости Беларуси. На 4,5 миллиарда долларов по итогам года будет выпущено импортозамещающей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне прекращения поставок европейских комплектующих Россия готова вложить в импортозамещающие белорусские производства 1,5 миллиарда долларов.

Средства будут направлены в автомобилестроительные предприятия – БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор». Все эти заводы смогут создать новые рабочие места. Первая программа импортозамещения подписана с российским КамАЗом. Здесь партнерами с белорусской стороны выступят предприятия – изготовители запчастей и приборостроители.