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Импортозамещение в Беларуси. По итогам года выпустят продукции на 4,5 млрд долларов

20 июня 2022 15:47
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Новости Беларуси. На 4,5 миллиарда долларов по итогам года будет выпущено импортозамещающей продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На фоне прекращения поставок европейских комплектующих Россия готова вложить в импортозамещающие белорусские производства 1,5 миллиарда долларов.

Импортозамещение в Беларуси. По итогам года выпустят продукции на 4,5 млрд долларов-1

Средства будут направлены в автомобилестроительные предприятия – БелАЗ, МТЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор». Все эти заводы смогут создать новые рабочие места. Первая программа импортозамещения подписана с российским КамАЗом. Здесь партнерами с белорусской стороны выступят предприятия – изготовители запчастей и приборостроители.

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# Государственная политика в области импортозамещения # Экономика # Наталья Надольская # Фотофакт

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