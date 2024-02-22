Регулирование цен в Беларуси помогло снизить рост инфляции

Главная цель, которую ставит Президент, – обеспечить справедливое ценообразование, при этом организовав возможности для эффективной работы как производителей, так и торговли. Эта задача выполняется, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И вопреки прогнозам недоброжелателей, полки отечественных магазинов не пустеют, а наоборот – насыщаются товарами, все больше отечественными. Сегодня потребители обеспечены всем необходимым.

Иван Вежновец, п ервый з аместитель м инистра а нтимонопольного р егулирования и торговли Беларуси: Мы это можем почувствовать в любом магазине, любом торговом объекте, когда приходим, видим достаточный ассортимент и отечественных товаров, и импортных товаров. И это во всех тяжелых внешних условиях, в которых работали в 2023 году. Поэтому скепсис абсолютно не оправдался и каждый может это почувствовать, придя в магазин.

Андрей Лобович, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси:

В целом, если говорить о нарушениях именно дисциплины цен, то в процентном отношении от проведенных контрольных мероприятий мы видим, что в 2023 году количество таких нарушений стало меньше. Только в 12 % субъектов выявлялись такие нарушения. В 2022 году, если для сравнения говорить, то практически в каждом четвертом субъекте были нарушения порядка именно ценообразования.

Работа по регулированию цен продолжится и в 2024 году. В том числе с помощью информации от граждан. Потребители, которые столкнулись с нарушениями ценообразования, могут оставить свой отзыв на сайте Комитета госконтроля или в специальном чат-боте.

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