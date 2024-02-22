В ЕАЭС запустят грузоперевозки под навигационными пломбами

Евразийская экономическая комиссия приняла всю необходимую нормативную базу для запуска применения навигационных пломб при отслеживании грузоперевозок в ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершается этап интеграции информационных систем, определяются тарифы. Пока же навигационные пломбы для контроля грузоперевозок применяются в рамках межстрановых экспериментов. Белорусская таможня использует навигационные пломбы с 2020 года в рамках бестранзитной технологии. Пломбы также могут выступать в качестве средств идентификации, быть альтернативой таможенному сопровождению.

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