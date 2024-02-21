Прямой эфир

Рэальныя даходы беларусаў выраслі на 6,3%

21 февраля 2024 10:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рэальныя даходы беларусаў выраслі на 6,3 % па выніках 2023 года. Дадаў у вазе і заробак – у сярэднім па краіне ён стаў большым на 11 %. У Савеце міністраў падвялі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця за мінулы год, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Рэальныя даходы беларусаў выраслі на 6,3%-1

Адзін з галоўных фактараў павышэння даходаў насельніцтва – рэкордна нізкая інфляцыя. Адзначана запавольванне росту спажывецкіх цэн. У гадавым выражэнні паказчык склаў 105 % пры прагнозе ў 108. Паскорыліся і тэмпы росту ў прамысловасці. Гэта ўказвае на тое, што прадпрыемствы нашых ключавых галін змаглі прайсці перыяд знешняга ціску практычна без страт, адаптавалiся да санкцыйных шокаў і знайшлі новыя рынкі збыту.

Рэальныя даходы беларусаў выраслі на 6,3%-4

Юрый Чабатар, міністр эканомікі Беларусі:
Нас радует обновление предприятиями своего оборудования, плюс 30 %. Это подтверждает стратегию, чтобы обеспечить модернизацию и повышение за счет этого конкурентоспособности продукции. Экспорт – почти достигли 48 миллиардов рублей экспорта товаров и услуг. Планка по пятилетке была 50 миллиардов, фактически мы уже близки к ней. В натуральном выражении это практически рекордные показатели, плюс 25 %.

Са станоўчых эканамічных паказчыкаў пачаўся і 2024-ты. На 3 % выраслі інвестыцыі ў асноўны капітал, захоўваецца высокі ўзровень спажывецкай актыўнасці насельніцтва. Добрыя тэмпы паказала і сельская гаспадарка – па выніках студзеня рост у сектары склаў 104,3 %.

# Государственная политика # Экономика # Юрий Чеботарь

Другие новости рубрики

Все новости
Дэлегацыя з Беларусі на чале з Сяргеем Алейнікам прыбыла ў Зімбабвэ
21 февраля 2024 06:32

Дэлегацыя з Беларусі на чале з Сяргеем Алейнікам прыбыла ў Зімбабвэ

Москва и Минск официально закрепили проведение единой промышленной политики
20 февраля 2024 17:11

Москва и Минск официально закрепили проведение единой промышленной политики

Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза
20 февраля 2024 17:11

Беларусь и Азербайджан нарастили биржевой товарооборот в 4,5 раза