Рэальныя даходы беларусаў выраслі на 6,3 % па выніках 2023 года. Дадаў у вазе і заробак – у сярэднім па краіне ён стаў большым на 11 %. У Савеце міністраў падвялі вынікі сацыяльна-эканамічнага развіцця за мінулы год, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

Адзін з галоўных фактараў павышэння даходаў насельніцтва – рэкордна нізкая інфляцыя. Адзначана запавольванне росту спажывецкіх цэн. У гадавым выражэнні паказчык склаў 105 % пры прагнозе ў 108. Паскорыліся і тэмпы росту ў прамысловасці. Гэта ўказвае на тое, што прадпрыемствы нашых ключавых галін змаглі прайсці перыяд знешняга ціску практычна без страт, адаптавалiся да санкцыйных шокаў і знайшлі новыя рынкі збыту.