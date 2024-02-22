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ЕАЭС будет выделять более 20 млн долларов на развитие кооперационного сотрудничества ежегодно

22 февраля 2024 17:04
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Более 20 миллионов долларов ежегодно в виде субсидий будет выделять Евразийский экономический союз на развитие кооперационного сотрудничества государств – членов «пятерки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЕАЭС будет выделять более 20 млн долларов на развитие кооперационного сотрудничества ежегодно-1

Евразийская экономическая комиссия объявила о начале отбора промышленных проектов, к которым будет применен механизм финансовой поддержки. На нее могут рассчитывать инициативы, в реализации которых участвуют как минимум три страны. Субсидироваться будут около 30 отраслей промышленности.

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# ЕАЭС # Экономика # Наталья Надольская

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