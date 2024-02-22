Более 165 белорусских производителей получили аккредитацию на поставки своей продукции в Китай

Беларусь продолжает наращивать присутствие на китайском рынке, который оценивается нашей страной как один из наиболее перспективных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2023 году ключевой позицией китайского импорта из Беларуси были калийные удобрения. На них пришлось больше половины стоимостных объемов поставок. Далее список продолжают мясо и субпродукты домашней птицы, рапсовое масло, замороженная говядина, лесоматериалы. В топ-10 также вошли молокопродукты, полиамиды, целлюлоза и лен. Уже 165 белорусских производителей получили аккредитацию на поставки своей продукции в Китай.

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