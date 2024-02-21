Прямой эфир

У бюджэт Мінска на 2024 год унеслі змены

21 февраля 2024 19:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Унесены змены у сталічны бюджэт на 2024 год. Выдаткі плануюць павялічыць на 64,5 мільёна рублёў, паведамілі ў праграме «Сталічныя падрабязнасці» на СТБ.

Сродкі накіруюць на ўмацаванне матэрыяльна-тэхнічнай базы ўстаноў дашкольнай, агульнай сярэдняй і сярэднеспецыяльнай адукацыі. А таксама на рэканструкцыю тэрыторыі на Партызанскім праспекце і мадэрнізацыю электрамеханічнага завода. Дадаткова выдзеляць сродкі і на рэалізацыю мерапрыемстваў у сферы лічбавага развіцця.

У бюджэт Мінска на 2024 год унеслі змены-1

Таццяна Астрэйка, начальнік галоўнага фінансавага ўпраўлення Мінгарвыканкама:
Сегодня депутатами принято решение об уточнении отдельных показателей бюджета города Минска на текущий год. Это первое уточнение в этом году. Считаю его очень позитивным, потому что мы смогли изыскать ресурсы для того, чтобы увеличить объем бюджета. Это те остатки средств, которые мы не использовали в прошлом году. И в этом году, следуя среднесрочному бюджетному планированию, в плановом порядке направляем.

У бюджэт Мінска на 2024 год унеслі змены-4

Зацвердзілі і план па добраўпарадкаванні. Асаблівую ўвагу нададуць рамонту вулічна-дарожнай сеткі, дваровых праездаў і азеляненню. А ў Год якасці акцэнт зробяць на прывядзенне ў парадак і падтрыманне ў належным стане прыдамавых тэрыторый.

# Бюджет Минска # Экономика # Татьяна Астрейко

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь і Зімбабвэ выходзяць на новы ўзровень адносін
21 февраля 2024 13:40

Беларусь і Зімбабвэ выходзяць на новы ўзровень адносін

Рэальныя даходы беларусаў выраслі на 6,3%
21 февраля 2024 10:35

Рэальныя даходы беларусаў выраслі на 6,3%

Дэлегацыя з Беларусі на чале з Сяргеем Алейнікам прыбыла ў Зімбабвэ
21 февраля 2024 06:32

Дэлегацыя з Беларусі на чале з Сяргеем Алейнікам прыбыла ў Зімбабвэ