У бюджэт Мінска на 2024 год унеслі змены

Таццяна Астрэйка, начальнік галоўнага фінансавага ўпраўлення Мінгарвыканкама:

Сегодня депутатами принято решение об уточнении отдельных показателей бюджета города Минска на текущий год. Это первое уточнение в этом году. Считаю его очень позитивным, потому что мы смогли изыскать ресурсы для того, чтобы увеличить объем бюджета. Это те остатки средств, которые мы не использовали в прошлом году. И в этом году, следуя среднесрочному бюджетному планированию, в плановом порядке направляем.