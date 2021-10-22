Новости экономики за 22.10.2021

Новости Беларуси. Сколько прямых иностранных инвестиций вложили зарубежные инвесторы в белорусскую экономику? Что представили отечественные строители на специализированной выставке в Баку и какие проекты реализуют новые резиденты индустриального парка «Великий камень»? Об этом и не только расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ИНВЕСТИЦИИ РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 31 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ Инвестиции резидентов парка «Великий камень» составили более 31 миллиона долларов. И это плюс 34 % к аналогичному периоду 2020 года. Количество резидентов индустриального парка «Великий камень» увеличилось за счет привлечения 14 новых резидентов с китайским, белорусским, российским, швейцарским и украинским капиталами с общим объемом заявленных инвестиций около 40 миллионов долларов. Новые резиденты парка будут реализовывать различные проекты, в том числе производство компьютерной техники, хранение и обработка больших данных, электронная коммерция, интерактивные банковские терминалы и роботизированные аптеки, а также специализированные транспортные средства для сельского и лесного хозяйства. Белорусы будут проектировать города Азербайджана? Вот что об этом известно сейчас.