Новости экономики за 22.10.2021

Новости Беларуси. Сколько прямых иностранных инвестиций вложили зарубежные инвесторы в белорусскую экономику? Что представили отечественные строители на специализированной выставке в Баку и какие проекты реализуют новые резиденты индустриального парка «Великий камень»?
Об этом и не только расскажет Наталья Надольская в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ИНВЕСТИЦИИ РЕЗИДЕНТОВ ПАРКА «ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» СОСТАВИЛИ БОЛЕЕ 31 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Инвестиции резидентов парка «Великий камень» составили более 31 миллиона долларов. И это плюс 34 % к аналогичному периоду 2020 года. Количество резидентов индустриального парка «Великий камень» увеличилось за счет привлечения 14 новых резидентов с китайским, белорусским, российским, швейцарским и украинским капиталами с общим объемом заявленных инвестиций около 40 миллионов долларов. Новые резиденты парка будут реализовывать различные проекты, в том числе производство компьютерной техники, хранение и обработка больших данных, электронная коммерция, интерактивные банковские терминалы и роботизированные аптеки, а также специализированные транспортные средства для сельского и лесного хозяйства.
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БЖД ПЕРЕВЕЗЛА БОЛЕЕ МИЛЛИОНА КОНТЕЙНЕРОВ С НАЧАЛА 2021 ГОДА
Почти в 1,5 раза выросли транзитные контейнерные перевозки по Белорусской железной дороге за 9 месяцев. Значительная доля этого объема – результат работы БЖД с железными дорогами России и Казахстана. С начала 2021 года БЖД обеспечила перевозку более миллиона контейнеров в 20-футовом эквиваленте во всех видах сообщения. Семизначной отметки контейнерные перевозки достигли уже в октябре. Такие результаты работы контейнерного бизнес-блока стали возможны с учетом роста экспортных и транзитных перевозок.
Приток иностранных инвестиций в Беларусь вырос на 20%. Откуда поступают деньги?