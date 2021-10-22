Александр Лукашенко на совещании с правительством: «Сегодня как никогда на счету каждая копейка»

Евгений Пустовой, СТВ: На совещании были подняты злободневные темы. В центре внимания Президента – Миорский металлопрокатный завод. Его продукция – белая жесть. Именно в такую тару укладывают шпроты, закупоривают тушенку и даже заливают краску. Ежегодно белорусские производители покупают ее под 30 тысяч тонн за рубежом. Но просчеты были допущены еще на инвестиционной стадии, предприятию нужна помощь.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поступающая мне информация по реализации ряда инвестиционных проектов вызывает обеспокоенность. Мы не можем сорвать установленные сроки, потому что это значительные или значимые финансово-экономические потери. А сегодня как никогда не счету каждая копейка. Поэтому для всестороннего рассмотрения приглашены соответствующие должностные лица, которые во время своей работы в правительстве и на других должностях курировали многие из проектов.

Читайте также:

«Просто диву даешься, когда всё это читаешь». Лукашенко рассказал, что пишут о ситуации с коронавирусом в Беларуси

Лукашенко на совещании с Совмином: лучше принять не совсем точное решение, чем бодягу качать из стороны в сторону

Александр Лукашенко: «Людям все равно, какие будут цены в магазине, были бы деньги в кармане»