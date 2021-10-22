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Александр Лукашенко на совещании с правительством: «Сегодня как никогда на счету каждая копейка»

22 октября 2021 19:44
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Новости Беларуси. О ценах, зарплатах, защите персональных данных и электромобилях. Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совмина, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Александр Лукашенко на совещании с правительством: «Сегодня как никогда на счету каждая копейка»-1

Евгений Пустовой, СТВ:  
На совещании были подняты злободневные темы. В центре внимания Президента – Миорский металлопрокатный завод. Его продукция – белая жесть. Именно в такую тару укладывают шпроты, закупоривают тушенку и даже заливают краску. Ежегодно белорусские производители покупают ее под 30 тысяч тонн за рубежом. Но просчеты были допущены еще на инвестиционной стадии, предприятию нужна помощь.  

Александр Лукашенко на совещании с правительством: «Сегодня как никогда на счету каждая копейка»-4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
Поступающая мне информация по реализации ряда инвестиционных проектов вызывает обеспокоенность. Мы не можем сорвать установленные сроки, потому что это значительные или значимые финансово-экономические потери. А сегодня как никогда не счету каждая копейка. Поэтому для всестороннего рассмотрения приглашены соответствующие должностные лица, которые во время своей работы в правительстве и на других должностях курировали многие из проектов.  

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Фотофакт

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