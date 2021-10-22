«Предприятие будет жить». Роман Головченко привёл пример государственной помощи частному бизнесу

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

По сути, это проект частный. И, несмотря на это, принято решение о том, что государство это предприятие не бросит. Хотя бы просто потому, что там работает порядка 600 наших граждан. И мы не можем абстрагироваться и устраниться от этого процесса. Поэтому мы сейчас приняли решение и Президент его поддержал, что мы плотно включаемся в этот процесс. Предприятие будет жить. Государство примет необходимые шаги по стабилизации его финансово-экономического положения, несмотря на то, что его собственниками допущены как экономические просчеты, так и элементы так называемой деловой нечистоплотности.

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